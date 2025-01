Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 gennaio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, riversare tensioni del lavoro nelle questioni affettive potrebbe rivelarsi un errore. Parlate con le persone, questo aiuterebbe a sciogliere qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, se siete in attesa di notizie importanti o di blocchi di un certo rilievo non dovete preoccuparvi perché riceverete notizie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 gennaio 2025), le stelle mettono alla prova solo i sentimenti minati da tempo. Questa settimana vi troverà pronti ad analizzare nel dettaglio ogni relazione. Per quanto riguarda il lavoro, febbraio sarà un mese che vi renderà protagonisti.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere sta per rilanciare il cuore. Dovete solo aspettare fino al 4 febbraio. L’affettività torna importante, siete anche pronti a dimenticare qualche torto subito nel passato. Lavoro? Molti i successi e avanzamenti, fin da adesso potrete avere il sentore che qualcosa sta cambiando in positivo. Evitate di andare a contrasto con un capo.

CANCRO

Cari Cancro, una serie di riflessioni potrebbero allontanarvi da persone che non meritano più la vostra attenzione. Anche a febbraio non sopporterete più certe situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, è il caso di pensare bene prima di agire, ogni vostra mossa d’essere ponderata con cura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 gennaio 2025), questi pianeti determinano uno stato di grande energia positiva e, di conseguenza, potrebbero favorire anche un incontro utile per risollevare la vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, le situazioni che nascono in questo periodo devono essere amministrate con saggezza e grazie all’aiuto di una persona competente.

VERGINE

Cari Vergine, il dilemma è rappresentato dal desiderio di apportare cambiamenti, intesi come variazione della solita routine, senza creare troppo trambusto. Capitolo lavoro: molti sono reduci da veri e propri tagli nell’ambito professionale, qualche situazione si è definitivamente interrotta ma alla luce di quello che accadrà forse è meglio così.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: amore in miglioramento (serve ancora un po’ di pazienza). Lavoro? Molti i successi e avanzamenti.