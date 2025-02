Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 febbraio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 febbraio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, potresti affrontare sfide da parte di persone di cui ti fidi. Mantieni la calma e affronta le situazioni con diplomazia. La giornata partirà bene, la Luna favorevole vi aiuta nelle relazioni sentimentali. Lavoro? Se un certo ambiente vi sta stretto, valutate la possibilità di sperimentare nuove idee. Ma con cervello! Niente scelte avventate. La fretta è sempre cattiva consigliera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 febbraio 2025), è consigliabile mantenere la comunicazione semplice e diretta. Evita malintesi chiarendo subito le tue intenzioni. Bella situazione astrologica per i sentimenti, il culmine verrà raggiunto domenica quando la Luna sarà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo novità: favoriti i lavoratori in proprio.

GEMELLI

Cari Gemelli, presta attenzione alla tua salute; evita sforzi eccessivi e concediti il giusto riposo. Se ci sono state discussioni con il partner, nelle prossime ore potrebbero saltare nuovamente fuori. Per quanto riguarda il lavoro, la determinazione e la volontà non vi mancano, bisogna vedere se gli altri la pensano come voi…

CANCRO

Cari Cancro, è il momento ideale per sperimentare nuovi colori o stili. Condividi le tue idee creative con chi ti circonda. Vi attende un’altra giornata interessante per i sentimenti, se siete single non esitate a guardarvi intorno. Capitolo lavoro: c’è una grande energia, in arrivo idee e proposte nei prossimi mesi. Valutate pro e contro prima di accettare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 febbraio 2025), rivedi l’organizzazione della tua casa per migliorarne l’efficienza. Piccoli cambiamenti possono portare grandi benefici. In amore la Luna sarà favorevole per un paio di giorni, non fatevi scappare qualche bella emozione. Per quanto riguarda il lavoro, avete una grande voglia di fare ma attenzione alle spese eccessive.

VERGINE

Cari Vergine, lascia andare abitudini che non ti servono più. Apriti a nuove esperienze e prospettive. Nelle prossime ore ci vorrà qualche accortezza in più, state lontani dalle polemiche e dalle inutili complicazioni! Lavoro? Anche se non combinerete molto, non fatevi prendere dall’intolleranza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: giornata interessante per i sentimenti. Guardatevi intorno!