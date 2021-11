Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se state attraversando una crisi, è il momento di fare chiarezza. Sul lavoro è invece un periodo particolarmente teso e nervoso. Cercate di non perdere la pazienza e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Presto troverete la soluzione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 novembre 2021), in amore preparatevi a vivere un fine settimana importante e speciale. Sul lavoro dovete rivalutare i vostri progetti e capire da che parte state andando, non abbiate paura di osare.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avete da chiarire qualcosa con il partner, fatelo prima possibile, inutile tenersi dentro le cose. Parlate chiaro e ritrovate la serenità perduta. Sul lavoro potreste dover risolvere questioni burocratiche, anche se non siete amanti delle scartoffie.

CANCRO

Cari Cancro, giornata davvero agitata in amore. Potreste perdere la pazienza davvero con poco. Ne vale la pena? Sul lavoro potete iniziare a pianificare già da adesso il futuro. D’altronde meglio farlo finché siete in tempo. Rischiate altrimenti che qualcun altro vi superi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 novembre 2021), ottime emozioni con la Luna in aspetto positivo. Sul lavoro ci sono stati litigi e discussioni, qualche imprevisto che avreste evitato volentieri, ma alla fine ne uscirete vincitori.

VERGINE

Cari Vergine, domani vivrete giornate davvero importanti per i sentimenti. Dovete essere determinati e chiarire tutte le vostre esigenze. Sul lavoro in questa parte del mese, che sarà molto propizia, potete portare avanti e costruire nuovi progetti. Datevi da fare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottime novità sia in amore che nei sentimenti. Datevi da fare.