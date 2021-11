Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 19 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 19 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore c’è un po’ di instabilità, perché non tutto va come vorreste. Magari la lontananza con il partner sta rovinando il vostro rapporto. Sul lavoro chi ha un impiego a chiamata sarà ricompensato, e magari guadagnerà anche più del previsto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 novembre 2021), approfittate del weekend in arrivo per rilassarvi e ricaricare le pile dopo giornate davvero stressanti. Perché non organizzate qualcosa di bello con il partner? Sul lavoro ci vuole cautela, in particolare nei rapporti con i colleghi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata non facile a livello sentimentale. Potreste sentire il partner distante, assente. Forse dovete parlarvi e provare a chiarire. Sul lavoro i dubbi non mancano, anche perché dovete fare i conti con i vostri referenti. Discutetene dopo il giorno 24.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore vi sentite pieni di energia e carichi di belle aspettative. In questa giornata potete vivere forti emozioni e magari incontrare l’anima gemella se siete single da tempo. Insomma, rimboccatevi le maniche. Sul lavoro non perdete la determinazione e la positività che vi contraddistinguono.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 19 novembre 2021), con questa splendida Luna in amore se ci sono stati battibecchi si recupera alla grande. Sul lavoro non ci sono particolari novità, una giornata senza particolari guizzi.

PESCI

Cari Pesci, se in amore ci sono stati dei battibecchi potete subito recuperare. Nel fine settimana però sarete parecchio polemici. Sul lavoro potete avanzare valide richieste, ma il consiglio è di aspettare giorno 22, quando gli astri saranno più favorevoli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: tanta energia e determinazione, sia in amore che sul lavoro.