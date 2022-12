Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, all’improvviso potreste rendervi conto di aver trovato la vostra anima gemella. Non perdete l’occasione. Per quanto riguarda il lavoro, non lasciatevi andare all’apatia, questo è il momento di darsi da fare professionalmente, le prospettive per voi sono buone.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 dicembre 2022), seppure avete vissuto un brutto periodo in campo sentimentale, adesso potete riaprire il vostro cuore, ci sono altre occasioni in serbo per voi. State attenti a non creare problemi a lavoro, il momento è delicato.

GEMELLI

Cari Gemelli, se ci sono ancora questioni sospese nel vostro rapporto di coppia, questo è il momento di affrontarle per trovare una soluzione. Per quanto riguarda il lavoro, lasciate andare i progetti professionali andati male, pensate a rimettervi in moto e vedrete che arriveranno nuove occasioni.

CANCRO

Cari Cancro, non dovete essere polemici, accettate le cose così come vengono e vedrete che le frizioni di coppia si risolveranno velocemente. Avete troppe uscite, concentratevi di più sul lavoro e farete fronte a un momento economico difficile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 dicembre 2022), se non siete già impegnati e vi piace una persona, non perdete tempo… Fatevi avanti: potrebbe essere la persona giusta. I progetti che prendono il via nelle prossime ore sono destinati ad avere successo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, se pensate di aver conosciuto la persona giusta, ma avete ancora delle perplessità, parlatene… Solo così potreste sciogliere i vostri dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, anche le situazioni difficili si risolveranno a vostro vantaggio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: se non siete già impegnati e vi piace una persona, non perdete tempo… Fatevi avanti.