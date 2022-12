Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore vivete un sentimento contrastato, non sapete ancora se quella che avete accanto è la persona giusta. Datevi tempo. Un incremento di lavoro vi darà soddisfazioni professionali ed economiche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 dicembre 2022), è il momento di un chiarimento, niente è perduto. Parlare aiuta a capirsi e questo è il momento dei chiarimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono tanti spunti interessanti, valutate bene cosa fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore sta per tornare a sorridervi, si prospettano giorni travolgenti per i nati sotto questo segno. Siete molto indaffarati professionalmente, dovete recuperare alle spese eccessive che state affrontando in questi giorni di Natale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tutto procede per il verso giusto, la storia si sta consolidando e l’amore è ormai sbocciato definitivamente. Godetevi questo momento. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere qualche noia, ma niente di preoccupante, non ve ne fate un problema.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 16 dicembre 2022), siete ancora alla ricerca di risposte, la storia che state vivendo vi coinvolge, ma qualcosa ancora non vi convince. Questo potrebbe essere un giorno decisivo per la vostra sfera professionale, fate scelte oculate.

PESCI

Cari Pesci, la persona che avete incontrato vi spinge a sognare e a fare progetti per il futuro, restate comunque con i piedi per terra e date tempo al tempo. Per quanto riguarda il lavoro, non fate scelte avventate. È il momento di essere riflessivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: l’amore sta per tornare a sorridervi, si prospettano giorni travolgenti.