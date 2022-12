Oroscopo Paolo Fox della settimana 12-18 dicembre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 12 al 18 dicembre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 dicembre 2022 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da tre stelle su cinque. Non riuscite a lasciarvi andare in amore, tra sabato e domenica tutto sarà più complicato. Non siete molto disponibili, non volete capire e ascoltare una persona che con voi non si è comportata molto bene… Per quanto riguarda il lavoro, dal 20 tutto tornerà attivo: dovete solo pazientare un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Basta storie d’amore complicate, ora potrebbe tornare nella vostra vita una persona speciale. Ma riuscirete difficilmente a scendere a compromessi. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi incontri nei prossimi giorni saranno favoriti: dovrete essere ottimisti e iniziare a pensare a bei progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Se una storia non procede come volete, forse è meglio troncare… Siete un po’ stanchi di discutere sempre: non preoccupatevi perché da sabato Venere sarà con voi. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono importanti e c’è chi vi apprezza sempre di più.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. Non dovete competere con nessuno in amore e dovete anche stare attenti alla gelosia. Soprattutto nei nuovi rapporti e con persone che ancora non vi conoscono bene. Per quanto riguarda il lavoro, le proposte non mancheranno: le soddisfazioni stanno per arrivare!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (12-18 dicembre 2022), tre stelle. C’è chi vuole innamorarsi, chi stringere un bel rapporto di amicizia. E questo mese sarà decisivo. Se una persona non vi piace e non vi dà le attenzioni che meritate meglio lasciar perdere. Lavoro? Il 2023 sarà il vostro anno fortunato.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Fase di recupero in amore. D’altronde novembre che è stato un mese davvero difficile… Ora cercate di non essere malinconici, ma di iniziare a lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle risposte e delle belle notizie.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Attenzione alle discussioni in amore, soprattutto sabato e domenica. Un po’ difficile portare avanti le storie perché pretendete tanto e state mettendo in discussione tutto e tutti. Per quanto riguarda il lavoro, non siate frettolosi. Meglio mantenere calma e portare pazienza!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle.Venere è dalla vostra parte, quindi nel corso delle prossime ore potrete lasciarvi andare in amore. E gli incontri saranno favoriti, soprattutto nella giornata di giovedì. Capitolo lavoro: avete tante buone intenzioni ed è arrivato il momento di iniziare a pensare ai cambiamenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle.In amore avete finalmente imparato a lasciarvi andare, senza ansie e preoccupazioni. State vivendo con leggerezza una storia nata da poco e quelle di lunedì e martedì saranno giornate speciali. Per quanto riguarda il lavoro, gli incontri saranno favoriti, soprattutto a inizio settimana.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte, l’amore torna protagonista nella vostra vita. Se siete single, dovete lasciarvi andare alle belle emozioni. E senza paura. Per quanto riguarda il lavoro, nel prossimo anno arriveranno delle certezze: occhio, però, a chi vi invidia e vi mette i bastoni tra le ruote!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. L’amore si fa sempre più intrigante e le storie che nascono ora potrebbero diventare davvero importanti tra gennaio e febbraio. Lasciate andare il passato, le proposte stanno per arrivare. Per quanto riguarda il lavoro, sta iniziando una fase di recupero: bene le questioni economiche.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Il cielo promette bene in amore, ma dovete lasciare andare il passato per iniziare una nuova storia. Bene i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità non mancano, soprattutto con Saturno che sarà dalla vostra parte tra pochi mesi. Basta con le incertezze e le tensioni.

