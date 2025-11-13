Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, amore? Sfera che si rivela carica di potenzialità, ma anche di qualche insidia. Non lasciatevi condizionare dal passato recente. Voltate pagina. Lavoro: Giove in posizione nervosa suggerisce di non abbandonare la prudenza. Probabilmente c’è da rivedere un accordo o un programma, in caso eccezionali sospenderlo per fare altro o ripartire con una nuova idea.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 novembre 2025), la situazione affettiva in queste ore di metà novembre risente ancora di tensioni accumulate negli ultimi giorni. Le relazioni segnate da crisi continuative potrebbero trovarsi di fronte a un bivio, mentre le situazioni solide superano con serenità questi passaggi delicati. Lavoro? L’ambiente lavorativo offre opportunità, ma non è ancora il momento di grandi cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio in opposizione, assieme a Marte ha comportato revisioni di un amore, in qualche caso un problema di famiglia. Le relazioni nate da poco in queste ore di novembre 2025 sono in fase di crescita. Lavoro: avete dovuto accettare un cambiamento di ruolo oppure una sosta.

CANCRO

Cari Cancro, possibili degli incontri che potranno destare emozioni profonde. Venere è in aspetto ottimo: dovreste lasciarvi andare. Le storie prive di significato, che già da ottobre mostravano qualche crepa, saranno comunque sotto esame. Capitolo lavoro: questo è un periodo di realizzazioni e di riflessione strategica. Evitate azzardi nelle uniche giornate sottotono, quelle del fine settimana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 novembre 2025), alcune relazioni traballanti subiranno un ulteriore stress test in queste ore. Riflettete bene sulle priorità e comunicate con chiarezza i vostri sentimenti. Lavoro: chi lavora in proprio o gestisce un’attività indipendente deve pesare attentamente progetti e nuove idee.

VERGINE

Cari Vergine, tornano al centro della scena i sentimenti e la voglia di condividerli, tutte esperienze da vivere con apertura e senza paura di cambiare programma all’ultimo momento. Se siete single, è naturale sentire il bisogno di proteggere il vostro spazio personale e mantenere la libertà a cui tenete tanto. Lavoro? Marte e Mercurio in posizione dissonante portano inquietudine.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: possibili degli incontri che potranno destare emozioni profonde.