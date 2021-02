Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’amore non sempre basta: in questo momento c’è qualcosa che non funziona, cercate di riflettere a mente fredda. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra mente è piena di buone idee ma siete reduci da un 2020 molto pesante; cercate di recuperare terreno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 febbraio), più ci avviciniamo al 10 febbraio più l’agitazione aumenta: quella di domani però sarà una giornata promettente, godetevela a pieno. Capitolo lavoro: cercate di restare sereni, ma con i piedi per terra.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, per quanto riguarda l’amore si prospetta una giornata sottotono, colpa della Luna in opposizione che potrebbe creare dei piccoli problemi. Nel lavoro, buon periodo in generale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, l’amore – finalmente – torna protagonista. Queste stelle vi consigliano di non sottovalutare i nuovi incontri: dal 25 del mese di febbraio Venere tornerà favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, le complicazioni dovreste evitarle: provate a chiarire con i vostri colleghi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, l’amore è sempre un tasto dolente, ci sono grandi indecisioni nell’aria. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è positivo: i problemi si stanno risolvendo, sarete degnamente ricompensati.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, la giornata sarà sottotono per l’amore, colpa di una Luna dissonante. Non preoccupatevi, le storie solide non verranno buttate all’aria per delle incomprensioni. Attenzione al lavoro: dovete avere occhi ovunque.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: giornata promettente anche se dal 10 febbraio…

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 febbraio 2021 Oroscopo Branko oggi, venerdì 5 febbraio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 5 febbraio 2021