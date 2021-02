Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo settimana sarà di aiuto per tutti: sia per le coppie sia per i cuori soli. Per quanto riguarda il lavoro, se avete bisogno di un trasferimento o di cambiare vita qualcosa sta arrivando: state pronti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se siete single non arrendetevi: l’importante è sganciarsi dal passato. Per andare avanti è fondamentale. Capitolo lavoro: fate attenzione alle spese: Giove è dissonante, porterà con sé dei dubbi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Luna, Venere e Giove sono favorevoli e in aspetto buono, l’amore andrà bene. Per quanto riguarda il lavoro, sarete favoriti soprattutto a livello mentale: le vostre idee sono valide.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le storie appena nate potranno ripartire ma c’è bisogno di determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia è in arrivo: cercate di fare il possibile per trovare serenità. Cambiamenti in atto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, nelle prossime ore potreste vivere sensazioni positive e belle emozioni: approfittane. Capitolo lavoro: è un ottimo momento per gettare le basi per un progetto futuro.

PESCI

Cari Pesci, in amore arrivano nuove opportunità in tempi brevi: domani – 6 febbraio – però non alimentare dissensi. Anche l’amore può agitarsi. Nel lavoro è un ottimo momento per gettare le fondamenta di qualcosa di nuovo: per prendere il volo però bisognerà aspettare l’ingresso di Mercurio nel vostro segno, previsto per il 15 marzo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: l’amore andrà bene grazie a Luna, Venere e Giove che sono favorevoli.

