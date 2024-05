Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, siete ancora al primo posto nella classifica stellare, non avete nessun disturbo planetario, persino la Luna vi sostiene senza riserve nei prossimi giorni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, mercoledì 8 c’è il novilunio, l’inizio del vostro anno zodiacale che celebrate in compagnia di stelle magnifiche, Sole, Giove, Urano e Venere. In questi sette giorni anche Luna è sempre gentile. Sfruttate la grande fiducia in voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, ci avviciniamo a un importante giro di boa per il vostro segno, la navigazione ora è tranquilla, i venti e i gorghi più pericolosi li avete lasciati alle vostre spalle.

Cancro

Cari Cancro, mercoledì 8 Luna Nuova vi porta una novità d’amore, bella, tenera, struggente… siete disposti a combattere per questo nuovo amore?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 maggio 2024), Luna Nuova mercoledì 8 sottolinea i limiti di alcune scelte fatte in passato, sembravano fortunate ma ora vi rendete conto che forse non avete avuto abbastanza coraggio.

Vergine

Cari Vergine, grande la Luna Nuova che mercoledì 8 cancella molti dubbi, fa sparire le esitazioni e anche la vostra timidezza in amore. Marte è pazzamente sexy e vi spinge a esplorare nuovi territori della passione.

Bilancia

Cari Bilancia, buone notizie mercoledì 8 con Luna Nuova riguardo a un’eredità o al patrimonio familiare che va diviso: si inizia a vedere una via d’uscita che soddisfa tutti. Il lavoro dipendente richiede impegno…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, lasciatevi cullare dalla Luna, chi ha detto che non dovete sognare l’amore? Certo, mercoledì 8 il novilunio porta stress nel matrimonio, ogni novità, o evento, causa altra tensione, e non riuscite a reagire senza graffiare…

Sagittario

Cari Sagittario, avanti con Marte, che vi carica di energia vitale e di desiderio d’amore, e vi fa sentire adolescenti alla prima cotta, che bellezza!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, grandissima Luna Nuova mercoledì 8, che si forma accanto a Venere, Giove, Sole e Urano nel cielo dell’amore. Che dire di più?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 maggio 2024), mercoledì la Luna Nuova tocca il tasto dolente, casa e famiglia: suocera, parenti anziani, spese per l’abitazione. L’amore è molto fisico, manca forse un po’ di tenerezza.

Pesci

Cari Pesci, mercoledì Luna Nuova accanto a Venere e al vostro padre Giove: che amore intenso, un nuovo incontro vi scioglie il cuore, le coppie consolidate fanno scelte decisive per il futuro.