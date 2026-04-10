Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito, e questo vi aiuta molto. Non vi lanciate subito, ma osservate, valutate, e poi decidete. Nel lavoro potrebbe esserci una situazione che richiede diplomazia più che forza. In amore, invece, sentite il bisogno di chiarezza: se qualcosa non vi convince, non riuscirete più a ignorarlo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 aprile 2026), giornata che vi permette di ritrovare stabilità dopo qualche incertezza. Vi sentite più sicuri e pronti a portare avanti ciò che avete iniziato. Nel lavoro è il momento di consolidare. In amore cresce il bisogno di sentirsi davvero compresi: non vi basta la tranquillità, volete profondità.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce, ma non è confusione: è elaborazione. State mettendo insieme idee, emozioni e possibilità. Nel lavoro potreste intuire una strada diversa dal solito. In amore, però, cercate di non essere troppo ambigui: chi vi sta accanto ha bisogno di capire.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa. Siete più sensibili e percepite tutto con maggiore forza. Nel lavoro attenzione a non prendere tutto sul personale. In amore, invece, si apre uno spazio importante per un chiarimento o per un momento di grande vicinanza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 aprile 2026), avete una sicurezza più silenziosa ma molto efficace. Non avete bisogno di dimostrare, ma di essere. Nel lavoro questo vi rende più credibili. In amore c’è voglia di autenticità: meno apparenza, più sostanza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata perfetta per sistemare, chiarire, organizzare. Siete lucidi e precisi, e questo vi permette di fare passi avanti concreti. Nel lavoro risolvete situazioni complicate. In amore, però, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche al cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: la mente corre veloce, ma non è confusione: è elaborazione. State mettendo insieme idee, emozioni e possibilità.