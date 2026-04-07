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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 aprile 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 8 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 8 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sentite la spinta a muovervi, ma con attenzione. Non tutte le battaglie meritano energia: meglio scegliere con cura. Nel lavoro, un progetto richiede pazienza e strategia, non solo forza bruta. In amore, una conversazione sincera può chiarire dubbi che vi portate da tempo e rafforzare il legame.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 aprile 2026), giornata di consolidamento. Non è il momento di fare cambiamenti radicali, ma di rafforzare ciò che già funziona. Nel lavoro potreste ricevere riconoscimenti per la vostra costanza. In amore, vi sentite più attenti alle esigenze dell’altro: un piccolo gesto di attenzione può fare la differenza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, vi sentite più concentrati del solito e questo vi permette di prendere decisioni con maggiore lucidità. Nel lavoro, nuove idee possono concretizzarsi se agite con metodo. In amore, evitate superficialità: qualcuno cerca chiarezza e voi avete la capacità di offrirla.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna amplifica le emozioni e vi rende più ricettivi. Nel lavoro, siate cauti con le parole e osservate ciò che accade intorno a voi. In amore, i legami emotivi si rafforzano se vi aprite con sincerità: un piccolo gesto può avere grande effetto.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 8 aprile 2026), il Sole vi sostiene e vi dona sicurezza interiore. Nel lavoro, il vostro fascino e autorevolezza emergono senza bisogno di forzare. In amore, è il momento di autenticità: meno apparenza e più verità vi porteranno soddisfazione.

VERGINE

Cari Vergine, giornata di precisione e riflessione. Nel lavoro, le vostre capacità organizzative vengono apprezzate e portano risultati concreti. In amore, non tutto deve essere pianificato: lasciate spazio all’improvvisazione e alla spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata di precisione e riflessione.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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