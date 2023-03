Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’amore procede a gonfie vele ed è merito di Giove che continua il suo transito favorevole nel vostro segno. Sul lavoro avete una spiccata competizione che è sì un bene ma a volte può portare anche un po’ troppa agitazione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 marzo 2023), le prossime saranno due giornate molto interessanti da diversi punti di vista, soprattutto quello amoroso. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività può ripartire grazie al supporto di diversi pianeti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata è abbastanza stancante dal punto di vista relazionale, soprattutto se avete a che fare con qualcuno del sagittario o dei pesci. Sul lavoro ci vuole pazienza ma anche tanta attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, potrete incontrare qualcuno di nuovo che vi farà battere il cuore. Avete tanto bisogno d’amore e di passione in questo periodo. Sul lavoro arrivano belle occasioni dopo la chiusura di un progetto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 marzo 2023), è una bellissima giornata per le emozioni e questo mese di marzo di chiuderà in crescendo. Sul lavoro le stelle aiutano quindi aspettatevi nuove proposte.

VERGINE

Cari Vergine, sarebbe meglio farsi scivolare addosso le provocazioni della giornata altrimenti si rischia di farsi il sangue amaro per niente. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di agitazione ma dovrete cercare di eliminarla.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: preparatevi a vivere giornate davvero molto calde e interessanti, specie in amore.