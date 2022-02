Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, fate attenzione perché nel weekend ci saranno problemi in amore. Complici i tanti impegni, vi siete un po’ allontanati dal partner, e ora la stabilità della coppia ne risente. Sul lavoro evitate di avanzare richieste eccessive, non è il momento propizio. Andate avanti superando le difficoltà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 febbraio 2022), se vivete una relazione di lunga data, e vi siete accorti che qualcosa ormai non va come vorreste, forse è il caso di voltare pagina o quanto meno fermarsi e affrontare i problemi con il partner. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti, ma non fatevi prendere dal nervosismo.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’amore è ottimo. Potete fare chiarezza nel vostro cuore se qualcosa non sta andando per il verso giusto. Molti di voi stanno vivendo due storie contemporaneamente. È il caso di prendere una decisione. Sul lavoro non siate frettolosi. Spesso la cura dei dettagli fa la differenza.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore vivrà momenti complessi nel fine settimana, come già è stato a inizio mese. Non prendetevela troppo e non buttatevi giù, c’è tempo per recuperare. Sul lavoro potete risolvere problemi in vista del futuro e dimostrare a tutti quanto valete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 febbraio 2022), non ci sono particolari problemi, ma vi frega il vostro essere così pigri e svogliati. Questo a lungo andare può pesare sull’amore e sulla coppia. Nuove sfide in arrivo sul lavoro. Quest’aria di cambiamento vi agita, ma non siete tipi che si abbattono facilmente.

VERGINE

Cari Vergine, giornate proficue in arrivo sul lavoro. Potete costruire qualcosa di magico in compagnia del partner. Date il massimo. Sul lavoro il periodo è stressante e sottotono. Ci sono contratti da rivedere e questioni legali da risolvere. Se necessario fatevi aiutare da un esperto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: periodo ottimo in amore. Sul lavoro non fatevi prendere dalla fretta.