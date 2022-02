Oroscopo Paolo Fox della settimana 14-20 febbraio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 febbraio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 febbraio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da quattro stelle. In amore avete messo alle spalle il periodo critico e ora potete ripartire alla grande. Le cose migliori arriveranno a marzo. Se una storia sta vivendo qualche momento difficile, fate di tutto per non buttarla all’aria. Sul lavoro, cercate di accettare quello che c’è, poi in un secondo momento tutto migliorerà e arriveranno ottime offerte. Fatevi guidare dall’istinto, ma attenti alle spese eccessive.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Sono favoriti gli incontri per chi è single da tempo. Dipende da voi e dalla vostra voglia di rimettervi in gioco. Le storie più belle nascono con i nati sotto il segno della Vergine o del Capricorno. Anche nel campo delle amicizie possono esserci ottime opportunità. Sul lavoro, se avete avanzato delle richieste, è il momento di raccogliere i frutti. Dei cambiamenti presto sconvolgeranno la vostra vita.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore favoriti gli incontri, possono nascere belle storie. Le emozioni non mancheranno, soprattutto nella giornata di martedì e nel fine settimana. Sul lavoro avete tanti impegni e responsabilità, non facili da gestire soprattutto se avete iniziato da poco. Il nervosismo c’è, inutile negarlo. Così come ci sono delle preoccupazioni per una persona nata sotto il segno del Leone o del Sagittario.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore ci sono stati piccoli contrasti, ma ora è il momento di superarli. Altrimenti meglio chiudere questa relazione e voltare pagina. Le relazioni che nascono ora sono fragili. Forse meglio lasciar perdere, soprattutto se capite che è una persona troppo distratta e che non vi apprezza. Sul lavoro ottime opportunità in arrivo. La Luna favorisce nuove conoscenze.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (14-20 febbraio 2022), quattro stelle. In amore non tutto sta andando come vorreste, anche perché forse siete troppo concentrati sul lavoro e allora rischiate di mettere in secondo piano i sentimenti. Forse in questa fase avete voglia di rapporti solo occasionali. Sul lavoro potete superare delle crisi. La fortuna sta per baciarvi di nuovo, siete molto ambiziosi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore sono favoriti nuovi incontri, specie per chi è single da tempo. Le novità non mancheranno, e per qualcuno potrebbe anche esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Sul lavoro tutto procede per il meglio, siete soddisfatti della vostra vita professionale. Qualche contratto da rivedere entro aprile.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. In amore le cose migliorano, anche se il mese propizio sarà marzo. Venere è contraria al momento, quindi abbiate un altro po’ di pazienza. Una delle giornate migliori per i sentimenti sarà quella di martedì: lasciatevi andare. Sul lavoro le opportunità non mancano, ma non abbiate fretta. Alcuni di voi si sentono poco valorizzati e messi da parte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore ci sono stati dei conflitti pesanti. È il momento della tregua, altrimenti meglio lasciarsi per sempre. Se il partner è lontano, non agitatevi. Aspettate il suo rientro per parlarvi e chiarire. Sul lavoro se dovete portate avanti un progetto ambizioso, attendete venerdì. Siete un po’ preoccupati per i soldi che scarseggiano, ma arriveranno presto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore siete protetti da Venere e questa è sempre una garanzia. Favoriti gli incontri per i single, ma cercate di non tirarvela troppo. Anche il pretendente più ostinato finirebbe per stancarsi. Lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro qualche disagio da affrontare, tranquilli perché tutto si supera. Chi ha avuto delle difficoltà finanziarie o legali ora potrà ricevere una bella ricompensa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Venere si avvicina al vostro segno e la differenza si percepisce. Siete profondamente innamorati del vostro partner, d’altronde la settimana si apre con San Valentino. Chi è single può invece fare piacevoli incontri. Grandi cose anche sul lavoro, le opportunità non mancano. D’altronde quando c’è a qualità, sono gli altri a cercarvi. Non sottovalutate eventuali proposte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore stanno per arrivare belle soddisfazioni. Sfruttale a pieno. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore. La giornata di martedì, in particolar modo, promette grandi cose. Il vostro fascino sarà alle stelle. Attenzione a problemi legali da risolvere. Fatevi trovare pronti se ci saranno delle occasioni da cogliere al volo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore cercate di non perdere tempo e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Cogliete al volo le opportunità che presenterà questa settimana molto promettente. Se dovete compiere una scelta, non siate perennemente indecisi. Sul lavoro, nel weekend ci saranno belle novità e opportunità da sfruttare. Avanzate le vostre richieste, Giove vi protegge.

