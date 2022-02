Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la Luna dalla vostra parte, potete togliervi belle soddisfazioni. Bene in particolare l’amore, soprattutto per i nati sotto il segno del Leone o Sagittario. Sul lavoro qualcosa non vi convince, avvertite qualcosa di strano nell’aria. Cercate di indagare. D’altronde non è colpa vostra.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 febbraio 2022), in amore cercate di evitare polemiche inutili. Potrebbero riaffiorare vecchie discussioni con il partner, ma non ne vale proprio la pena. Sul lavoro le stelle vi proteggono, ottime opportunità in vista del futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore giornata molto particolare e con un certo friccicorio nell’aria. Chi è single può fare ottimi incontri, d’altronde è San Faustino, la vostra festa. Guardatevi intorno. Sul lavoro è arrivato il momento di prendere una decisione molto delicata, soprattutto se avete un ruolo dirigenziale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna in questi giorni è con voi e rischiara il vostro amore. Potete trascorrere giornate preziose con il partner o conquistarne uno se siete single. Superate i problemi se volete andare avanti con entusiasmo e determinazione. Prendete maggiormente l’iniziativa, non statevene in un angolo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 febbraio 2022), in amore è il caso di essere più prudenti. Non fate il passo più lungo della gamba, soprattutto se siete all’inizio di una relazione. Cautela con i nati sotto il segno del Leone e del Toro. Sul lavoro ci saranno belle offerte, valutate pro e contro prima di accettare.

PESCI

Cari Pesci, in amore avete le carte in regola per fare bene. Situazione favorevole per i single. Sul lavoro nel pomeriggio potrà esserci più di qualche difficoltà. C’è tanta stanchezza e anche un po’ di fatica arretrata. Magari è arrivato il momento di reagire. Non potete vivere nel limbo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottimo l’amore, sul lavoro osate di più.