Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 10 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 10 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sarà una giornata piuttosto positiva, d’altronde avete avete tante energie da spendere in ogni ambito. Avete infatti tanti pianeti favorevoli. Per chi lavora in ambito creativo o fa l’artista questo è un periodo propizio e pieno di belle idee da sfruttare e mettere in pratica. L’unico handicap sono i soldi, che non bastano mai. Ma le cose miglioreranno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (10 febbraio 2021), qualcosa non va come vorreste, e per questo siete giù di morale. Inoltre diversi pianeti in opposizione vi infastidiscono e vi cambiano le carte in tavola. Anche sul lavoro i problemi non mancano e non siete molto sereni. I prossimi giorni andranno gestiti con cautela.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete tanti pianeti favorevoli e questa è sempre un’ottima notizia. I single potranno finalmente trovare l’anima gemella, mentre se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza problemi. Insomma, preparatevi a vivere forti emozioni. Nel lavoro cerca di equilibrare bene le scelte, arriveranno proposte importanti nella metà di questo mese da valutare con attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata positiva. Il 2020, anno per voi disastroso, è finalmente alle spalle, e non avete più una marea di pianeti sfavorevoli. Sul lavoro cercate di ottenere sempre qualcosa di più e migliorare la vostra posizione. Un po’ di ambizione fa sempre bene. Calma soprattutto per chi ha avviato da poco un nuovo impiego.

LEONE

Cari Leone, in amore i problemi non mancano. In coppia avete già affrontato parecchie complicazioni, e tante altre saranno presto all’orizzonte. Non fatevi trovare impreparati e mantenete la calma. Sul lavoro inizia una fase di recupero, ma non mettete troppa carne sul fuoco. Molti dei vostri progetti potranno concretizzarsi in un futuro prossimo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, l’amore è parecchio altalenante. Venere infatti è neutrale, per cui potete contare poco sul suo appoggio. Le storie nate in questo periodo non sono conflittuali, ma comunque potrebbero non soddisfarvi. Se una persona non la ritenete alla vostra altezza, passate oltre. Attenzione alle spese, non eccedete.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: il peggio è finalmente alle spalle.

