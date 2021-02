Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 10 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 10 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata positiva in amore. Sole, Luna, Mercurio, Venere, Giove e Saturno sono tutti favorevoli. Che volete di più? Sul lavoro belle sorprese in arrivo nei prossimi giorni. Avete tante energie e voglia di far bene. Incanalate il tutto in nuovi progetti da realizzare al meglio. Le stelle vi assistono, approfittatene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (10 febbraio 2021), in amore è il caso di lasciarvi andare e mettere da parte piccole discussioni e litigi se non volete rovinare o logorare la relazione. Se invece pensate che la storia sia giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina. Sul lavoro le stelle non vi assistono, soprattutto se dovete chiudere un affare o per chi ha un attività in proprio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cielo molto positivo nella giornata di domani, 10 febbraio, per il vostro segno. Favorite nuove esperienze e conoscenze, sia in amore ma anche a livello di amicizia. Evitate però storie con persone già impegnate. I rapporti interpersonali sono sempre molto importanti, e possono esservi utile anche in ambito professionale. Fortuna e tanta energia sul lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in questo periodo vi sentite particolarmente stanchi e svogliati. Vorreste dare una svolta alla vostra vita, soprattutto professionale, e lanciarvi in nuove avventure. I problemi in passato non sono mancati, e per alcuni state ancora trovando la giusta soluzione. Agitazione sul lavoro soprattutto per chi lavora in proprio. La Luna nel segno vi aiuterà a superare le difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, la giornata di oggi potrebbe rivelarsi molto sorprendente specie in amore. State prendendo in questa fase decisioni importanti e i prossimi giorni saranno risolutivi. Grandi cambiamenti anche sul lavoro: potreste lanciarvi in nuovi progetti e avventure. Date il massimo. Ragionate con la vostra testa e fate ciò che sentite.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (10 febbraio), si apre per voi un periodo speciale in amore. Nel weekend la Luna entrerà nel segno e vi regalerà emozioni forti. Sul lavoro evitate discussioni con colleghi e superiori. Riuscite con la diplomazia ad ottenere ciò che volete. Siete però un po’ giù di morale perché tutto sembra più difficile.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: novità inaspettate in amore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 febbraio 2021 Oroscopo Branko oggi, martedì 9 febbraio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 febbraio 2021