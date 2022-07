Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avrete decisamente una marcia in più che vi permetterà di raggiungere grandi traguardi. Favoriti gli incontri per chi è single da tempo e vuole lanciarsi in avventure passionali. Sul lavoro belle opportunità sul tavolo. Fatevi sentire e avanzate le dovute richieste, altrimenti rimarrete sempre indietro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 luglio 2022), avete tante idee e voglia di spaccare. Una persona carina potrebbe sentirsi attratta da voi. Valutate se può fare o meno al caso vostro. Sul lavoro le novità non mancano, anche se ultimamente state dando il massimo e vi sentite stremati.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore non avanzate inutili polemiche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro potrebbero esserci litigi o dei rallentamenti. Non prendere le cose di petto ma siate comprensivi. D’altronde qualche imprevisto fa parte della vita, non fatene un dramma.

CANCRO

Cari Cancro, avete un’ottima grinta a voglia di fare. Se c’è una persona che vi piace, non esitate a dichiararvi. Che avete da perdere? Dimostrate tutti i sentimenti e non temete, al massimo che sarà mai ricevere un due di picche. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti. Potete aumentare in credibilità e guadagni. Mica male di questi tempi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 luglio 2022), giornata positiva per i sentimenti, specie se avete una relazione di lungo corso. Può essere arrivato il momento di ufficializzarla. Come? Magari attraverso il matrimonio, o quanto meno per cominciare una convivenza. Se invece siete single, favoriti i nuovi incontri.

VERGINE

Cari Vergine, non prendetevela con il partner se qualcosa non va come vorreste. D’altronde è parte della vita di coppia qualche discussione o litigio. Sul lavoro è tempo di cambiamenti. Le nuove responsabilità iniziano a pesare, ma saprete tenere testa e portare a termine tutte le responsabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: avete una marcia in più, approfittatene specie per fare nuovi incontri.