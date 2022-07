Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con questo cielo in ottimo aspetto Venere parla d’amore. Potete infatti conoscere nuove persone e magari trovare l’anima gemella. Vi manca da tempo infatti il brivido dell’amore. Se siete single da tempo è il momento di guardarsi intorno e sapere da che parte state andando. Sul lavoro invece favoriti i nuovi progetti e i contatti con altre città.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 luglio 2022), l’amore è assoluto protagonista delle vostre vite, specie se avete conosciuto da poco una persona. Che non sia davvero la volta buona? Sentite infatti un brivido nel cuore particolare. Sul lavoro è il momento di chiudere delle trattative in corso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata nella quale sarete molto passionali. Farete scintille sotto le coperte e il partner non potrà che esserne felice. Se avete una relazione di lungo corso, può essere il momento di stabilizzarla attraverso il matrimonio o una convivenza, o perché no fare dei figli. Sul lavoro invece sono possibili dei rallentamenti, cercate di non perdere subito la pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi vive una relazione di lungo corso ha come un periodo di stasi. Potrebbero esserci dei malumori, perché le cose non stanno andando come avreste voluto. Sul lavoro invece la situazione è più stabile e sicura. I nuovi progetti possono nascere sotto una buona stella.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 luglio 2022), in amore avete conosciuto una persona che si sta rivelando parecchio carina e socievole nei vostri confronti. Non temete ad esprimere i vostri sentimenti. Sul lavoro avete bisogno di maggiore creatività. Potrebbe essere davvero un prezioso asso nella manica.

PESCI

Cari Pesci, in amore temete di essere derisi. Potreste essere parecchio presi da una persona. Ma al tempo stesso non capite bene i suoi atteggiamenti. Temete quindi incomprensioni o di essere derisi. Sul lavoro avete bisogno di maggiore sicurezza, forse non vi sentite così centrali e importanti. Non temete, sono in arrivo delle importanti novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la vostra creatività può portarvi lontano. Favoriti i nuovi incontri.