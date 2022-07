Oroscopo Paolo Fox della settimana 4-10 luglio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 4 al 10 luglio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 4 al 10 luglio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. Buone notizie per l’amore. Nei prossimi giorni potrete fare incontri importanti. Venere è dalla vostra parte e lo sarà almeno fino alla metà di luglio. Non siate troppo impulsivi e non stroncate eventuali relazioni sul nascere. Il lavoro è molto promettente. Ma mantenete la calma e abbiate pazienza se volete raggiungere bei risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. L’amore torna favorevole e da metà mese Venere sarà nel segno. Ottime opportunità dunque se volete conquistare l’anima gemella. Marte tra lunedì e martedì vi rende particolarmente passionali. Sul lavoro avete dovuto lottare per difendere i vostri diritti. Avete comunque ancora tanti pensieri per la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere è dalla vostra parte e questa è un’ottima notizia. Siete un po’ diffidenti e rischiate di dire qualche parola di troppo o farvi inutilmente strani pensieri. In amore forse desiderate un’altra persona. Meglio parlare chiaramente con il partner. Sul lavoro, dopo un periodo difficile, potete rimettervi in gioco senza timori.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. In amore volete rimettervi in gioco e lanciarvi in nuove avventure, specie se siete single da tempo. Tra qualche giorno, inoltre, Venere sarà dalla vostra parte e vi permette di togliervi belle soddisfazioni. Cercate però di non isolarvi in voi stessi. Sul lavoro se avete fatto i conti con uno stop, è il momento di ripartire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (4-10 luglio 2022), quattro stelle. In amore è il momento di ripartire dopo un lungo periodo di stop. Lasciatevi andare a nuove emozioni e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Occhio con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia perché le discussioni sono all’orizzonte. Sul lavoro il favore di Giove fa sì che presto otterrete grandi risultati. Specie se avete un’attività in proprio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore dovete fare i conti con un cielo non facile, anzi piuttosto complesso. Avete tante responsabilità, specie sul lavoro, e fate fatica a portare a termine tutti i compiti che vi sono stati affidati. Non siete entusiasti, ma è solo una fase momentanea. Sul lavoro avete voglia di maggiori cambiamenti.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Bene l’amore e le avventure passionali. Magari avrete un clamoroso ritorno di fiamma con un ex. La Luna tra mercoledì e giovedì è dalla vostra parte, per cui potrebbero esserci emozioni uniche da vivere. Sul lavoro fate pace con voi stessi e con gli altri. Evitate polemiche inutili, perché avete Giove in opposizione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Marte è in opposizione, quindi l’amore non promette grandi cose. Potrebbero esserci litigi con il partner o con chi vi circonda. Tanta tensione, avete bisogno di maggiori garanzie. Sul lavoro siete stanchi e anche un po’ scontenti. Non vi sentite apprezzati come avreste voluto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Attenti a chi vi circonda perché c’è una certa ambiguità. Forse non è il caso di fidarvi. Avete il difetto di buttarvi a capofitto quando c’è un nuovo progetto. Ma poi il vostro entusiasmo si affloscia facilmente. Sul lavoro, Giove è dalla vostra parte e vi permette di rimettervi in gioco dopo alcune turbolenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. L’amore non fa parte dei vostri piani come un tempo e questo è certamente un limite. Forse non avete voglia di una storia seria, ma vi basta un po’ di passione e avventure estive. Marte inizierà un transito intrigante, ma tutto dipende da voi. Sul lavoro avete superato un momento difficile, ora spetta a voi dimostrare di che pasta siete fatti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere vi manda ottimi stimoli. Lasciatevi andare, fate nuovi incontri e vivete intense emozioni. Se avete chiuso da poco una storia, potete ripartire con entusiasmo. Non perdete tempo inutilmente. Sul lavoro arrivano belle novità. Volete dare una svolta.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. L’amore non va a gonfie vele perché Venere è contraria. Forse in questa fase non avete voglia di storie lunghe, ma solo di avventure occasionali. D’altronde il periodo estivo è propizio in tal senso. Sul lavoro Mercurio porterà con sé parecchie novità. Non mollate proprio adesso.

