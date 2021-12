Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 21 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 21 dicembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle in amore dovete fare attenzione ad alcuni ritorni di fiamma poco graditi. Il Sole è in aspetto critico, favorisce liti. Cercate quindi di mantenere la calma. Sul lavoro potrebbero esserci situazioni che vi faranno innervosire. Chiarite con i colleghi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 dicembre 2021), se avete chiuso una storia importante, vi sentite magari un po’ giù di morale. Perché non cogliere la palla al balzo e ricominciare daccapo? Può essere una buona occasione per ritagliarvi del tempo per voi stessi. Sul lavoro risolvete situazioni in sospeso.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani è una giornata interessante in amore, e lo sarà tutto il periodo da qui a Natale. Se c’è una persona che vi piace, potete procedere con entusiasmo. Oppure voi piacete tanto a qualcuno: non tenetelo sulle spine. Sul lavoro si trovano soluzioni a problemi e incomprensioni.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani – 21 dicembre – per voi sarà un’ottima occasione per sfruttare questa splendida Luna nel segno, soprattutto al mattino. Su lavoro c’è una certa agitazione, perché non tutto va come vorreste. Ci vuole tanta pazienza, anche se siamo a Natale, soprattutto con qualche parente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 dicembre 2021), per voi sarà una giornata molto positiva, con la Luna nel segno. Non sottovalutate situazioni che nascono in questo periodo e che possono dare grandi soddisfazioni. Il momento è favorevole per cambiare lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, con Venere positivo non possono non esserci ottime opportunità in amore, soprattutto per chi è single da troppo tempo. Sul lavoro state per raccogliere i frutti del vostro impegni, dovete solo essere pazienti un altro po’. I sacrifici pagano sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: bene sia il lavoro che l’amore. Chi sa seminare raccogliere sempre frutti succulenti.