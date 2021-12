Oroscopo Paolo Fox della settimana 20-26 dicembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 dicembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 dicembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da tre stelle su cinque. In amore c’è un po’ di indecisione, in particolare lunedì potrebbe esserci una certa tensione. Venere inoltre non è in ottimo aspetto, per cui non è il momento migliore per portare avanti nuove storie. Sul lavoro dovete risparmiare: alcuni progetti non stanno dando i frutti sperati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere da giovedì torna in aspetto positivo, per cui potete costruire qualcosa di speciale con il partner. Chi viene da una delusione non deve pensare al passato, guardate al futuro con ottimismo. Sul lavoro sono giorni positivi: potete pensare a nuovi compiti o a qualche cambiamento da qui alla primavera.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Nel weekend la Luna arriverà nel segno e porterà belle emozioni. Molti stanno cercando una relazione passeggera, di poco conto, come un’avventura di una notte. Forse perché avete perso troppo tempo per una persona irraggiungibile. Sul lavoro piedi per terra. Cercate di risolvere i problemi in corso.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. Con Venere opposta, l’amore non brilla. Forse state vivendo una relazione tossica o non corrisposta, e questo vi toglie il sonno e la serenità. Sul lavoro dovete prendere una decisione prima che sia troppo tardi. Evitate scelte o investimenti azzardati. Imparate a lasciarvi scivolare le cose addosso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 dicembre 2021), quattro stelle. In amore le stelle vi sorridono e vi permettono di togliervi grandi soddisfazioni. Se avete avuto delle difficoltà in passato, ora potete reagire e recuperare. Bene i rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete e Sagittario. Sul lavoro con il vostro coraggio potete affrontare grandi sfide.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Settimana al top, approfittatene. Storie nate da poco stanno già diventando molto importanti. Il passato è passato, voltate pagina. La Luna vi permetterà di vivere un grande Natale. Sul lavoro può essere il momento giusto per chiudere un accordo. Chi ha un’attività in proprio può chiudere un accordo già prima di fine anno, per poi godervi il meritato riposo.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Natale è ormai alle porte, per cui se ci sono conti in sospeso o questioni da chiarire, fatelo prima che sia troppo tardi. Dovete smetterla di pensare di essere sbagliati, anzi siete troppo generosi e disponibili. Forse finora non avete incontrato la persona giusta. Sul lavoro dovete osare di più e mettetevi in gioco. Evitate gli scontri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Con Venere dalla vostra parte potete ottenere qualcosa di speciale in amore, ma non potete sempre aspettare la perfezione. Le storie nate in questo periodo saranno molto passionali. Sul lavoro chiudete un anno difficile, con scarsi guadagni, ma il 2022 sarà all’insegna del recupero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore non mettete una maschera ma mostratevi per come siete. La sincerità paga sempre. I rapporti nati in questo periodo saranno straordinari. Chi è single potrà fare ottimi incontri. Sul lavoro potete creare qualcosa di speciale anche in vista del nuovo anno. Non dimenticatevi di rilassarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Tanta voglia di amore in questo periodo, non sottovalutate le emozioni che vi si presenteranno davanti. I single saranno più forti e ricchi di amore e serenità. Allontanate dubbi e incertezze. Sul lavoro osate di più, presto arriveranno belle soddisfazioni. Il Natale sarà pieno di serenità, da vivere in compagnia dei propri cari.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Volete vivere amori liberi e senza troppe pretese, anche solo un’avventura di una notte. Fate chiarezza nel vostro cuore, soprattutto in vista degli impegni futuri. Sul lavoro agite soprattutto per passione, ma anche un giusto guadagno è importante.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore non pensate più al passato, voltate pagina. Evitate polemiche e discussioni, d’altronde a Natale siamo tutti più buoni. Avete bisogno di serenità e certezze. Sul lavoro riflettete sul da farsi e su come affrontare giornate complesse. L’inizio del nuovo anno porterà grandi soddisfazioni. Dunque non fatevi prendere dall’ansia.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente