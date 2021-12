Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 21 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 21 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani per voi sarà una giornata da prendere con le pinze, con Luna, Venere e Mercurio contrari. Il lavoro vi ruba tutto il tempo e le energie, per cui non avete forza da dedicare all’amore. Attenti perché a lungo andare il partner potrebbe spazientirsi, d’altronde siamo a Natale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 dicembre 2021), per voi sarà una giornata molto positiva in amore. Il Sole è favorevole e lo sarà fino a fine dicembre. Potete quindi prepararvi ad una chiusura di anno con il botto. Sul lavoro c’è tanto da riflettere e meditare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore recuperate alla grande dopo un periodo di stasi e freddezza. Questo Natale non vi vede al top della forma, per cui non fate grossi programmi. Approfittate per stare insieme ai vostri cari. Sul lavoro dovete ritrovare l’equilibrio perduto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con la Luna ancora contraria, ci saranno piccoli o grandi contrasti da risolvere. Cercate di farlo il prima possibile, in modo da godervi un Natale sereno. Se ci sono discussioni, adottate la vostra diplomazia per trovare soluzioni pacate.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 21 dicembre 2021), sarà una giornata positiva, ma in particolare l’anno che sta per arrivare vi stupirà in positivo. L’amore sarà assoluto protagonista, sia per i single che per le coppie di lunga data. Sul lavoro siete stanchi della solita routine e volete cambiare per fare cose nuove.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata molto positiva, grazie alla Luna favorevole. Da qui a Natale potete costruire qualcosa di molto divertente. Sul lavoro ci saranno presto grandi cambiamenti, ma occhio che siano scelte giuste e ben ponderate. Non siate frettolosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: il nuovo anno porterà una trasformazione, cantava il poeta.