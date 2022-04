Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 aprile 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, pronti a vivere giornate molto convincenti sotto tutti i punti di vista? Tutto merito della Luna. Durante la giornata di domani – 19 aprile – in amore potrete approfittarne per raggiungere una perfetta intesa di coppia con il partner. Lavoro? C’è da fare ma le soddisfazioni arriveranno a breve. Non temete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 aprile 2022), Venere in opposizione: vi attende una giornata un pochino sottotono. Le cose però si sistemeranno a metà settimana soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto convincenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, ottima giornata dal punto di vista dell’amore. Se avete una relazione stabile, le stelle vi sorridono e vi daranno la possibilità di ottenere addirittura qualcosa in più dal vostro partner se non a breve, nel giro di qualche giorno. Lavoro: state per affrontare vari cambiamenti. Non temete, alcuni saranno positivi.

CANCRO

Cari Cancro, Giove in opposizione questa settimana… Sul lavoro Mercurio non vi porterà buone notizie. Per quanto riguarda l’amore cercate di avere un comportamento sempre rispettoso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 aprile 2022), vi aspettano giornate non proprio entusiasmanti a causa di Marte in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, iniziate a sentirvi demoralizzati dato che i vostri guadagni attualmente non sono così alti. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, al via una settimana molto stimolante grazie a Giove favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, avrete molta fortuna dal momento che riuscirete a sviluppare al meglio le vostre idee.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: siete pronti a vivere giornate molto convincenti sotto tutti i punti di vista?