Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 28 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata interessante per quanto riguarda l’amore, sono favoriti i nuovi incontri soprattutto con Acquario e Leone, chi ha voglia di vivere un’emozione intensa dovrà cogliere la palla al balzo, questo lunedì sarà l’ideale per scovare l’anima gemella. Sul fronte professionale siete chiamati a prendere una decisione.

TORO Cari Toro, secondo Paolo Fox la mattinata di domani non partirà per il verso giusto, avrete tante cose a cui pensare, nel pomeriggio però migliorerà la vostra condizione. Questo mese di settembre si concluderà con qualche ostacolo da superare, ma lo farete con la consapevolezza che niente è perduto in amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata ricca di tensioni per il vostro segno, a darvi tanti pensieri è proprio la sfera sentimentale, qualche discussione che non avete ancora digerito vi tormenterà. Nel lavoro e nello studio questo è il periodo ideale per darvi da fare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, ottime notizie per l’amore, nella giornata di domani riceverete finalmente la proposta che stavate aspettando, finirete questo mese con il sorriso ben stampato sulla faccia. Avete bisogno di cambiare aria, qualcosa di frizzante e leggero che vi aiuti ad archiviare una brutta parentesi professionale.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, in questo periodo avete la criniera piuttosto aggrovigliata e dimostrate una certa esigenza in amore, il vostro partner potrebbe darvi corda oppure remarvi contro. Forse siete soltanto stanchi di ripetere sempre le stesse cose. Sul fronte lavorativo avete tempo per studiare nuove strategie vincenti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata importante perché finalmente capirete dove state sbagliando, le coppie che hanno avuto problemi nei mesi scorsi potranno finalmente allentare la tensione e rilassarsi, il peggio è passato.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: buone notizie sul fronte sentimentale, la fine di settembre porterà nella vostra vita qualcosa di nuovo ed intrigante.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 28 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 27 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 27 settembre 2020