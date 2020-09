Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata interessante per voi, la Luna è ancora favorevole e nel pomeriggio vi regalerà sorprese in amore. Sul lavoro dovete invece mantenere la calma ed essere lucidi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox nella giornata di domani arriveranno buone notizie per i sentimenti. Con l’arrivo di Mercurio nel segno potete giocare a carte scoperte, non fatevi troppi problemi. Sul lavoro invece accusate un po’ di nervosismo e stress, sarà qualche nuovo progetto entrato da poco, ma non fatevi privare del sonno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo un periodo intrigante per l’amore, complice domani anche la Luna che dal mattino si mostrerà molto valida e vi aiuterà a salpare in questi vellutati mari d’amore. Sul lavoro invece ci sono ancora troppi dubbi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, arrivano buone notizie per il vostro segno nella giornata di domani, secondo il guru delle stelle potreste fare nuovi incontri interessanti e magari archiviare una volta per tutte quelle vecchie ferite che ogni tanto andate a stuzzicare per farvi del male. Dimenticate quei rapporti malsani, ormai datati, e andate avanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, tornano discussioni in amore, tutta colpa dell’economia che non sembra girare per il verso giusto in questo periodo. Da domani Mercurio inizia il suo transito opposto e ciò vi renderà irrequieti e turbolenti. Per quanto riguarda il lavoro vorreste trovare la vostra dimensione, dare una svolta alla vostra vita, ma non avete ancora le giuste risorse per muovervi.

PESCI

Cari Pesci, arrivano novità interessanti per i sentimenti, la Luna è nel vostro segno e vi aiuterà dal pomeriggio a portare a casa qualche risultato. Sul fronte professionale, arriva una ventata d’aria fresca.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: giornata importante, cogliete l’attimo.

