Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 19 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 19 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 19 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prevede una Luna piena che vi vuole coinvolti in prima persona nelle attività della vostra azienda. Per voi il lavoro è molto importante, ma anche la serenità psico-fisica che avete perso nell’ultimo periodo proprio a causa degli impegni della professione. Ritagliatevi uno spazio soltanto per voi e ragionate sul da farsi: vale davvero la pena perdere la ragione per una posizione lavorativa?

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la giornata non si aprirà nel migliore dei modi, c’è qualcosa che vi frena e non sapete dire cosa. La famiglia ha sempre da ridere sulle vostre scelte, il partner è sempre più distante e il lavoro offre pochi stimoli: sarà che forse dovete cambiare pagina se non addirittura libro? L’oroscopo vi consiglia di fare una chiacchierata con le stelle per capire il da farsi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata promette grandi salti in avanti per quelli di voi che avevano un sogno nel cassetto e hanno avuto il coraggio di rimetterlo in gioco. Non avete niente da invidiare agli altri e adesso lo sapete, l’importante è credere in quel che fate, non lasciatevi abbattere dalle avversità. L’amore per questa volta tenetelo da parte, sarà per la prossima.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi aspetta una giornata impegnativa. Dovrete affrontare qualche ostacolo soprattutto sentimentale, di recente avete avuto uno scontro di troppo con la vostra dolce metà e non gliel’avete ancora perdonato. Non rimuginate troppo e non serbate rancore, avete bisogno di un amore che vi renda felici, non di una relazione che complichi la vita. Riflettete bene prima di aprire bocca la prossima volta che parlerete con il partner.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, non vi tirate mai indietro quando lanciano il guanto di sfida, eppure questa volta partite con un pizzico di svantaggio. Perché? La vostra testa sarà su un altro pianeta, Marte forse, non vi sembra chiaro il motivo per il quale state combattendo questa volta e per dei leader come voi non è cosa facile sapere di aver perso la bussola. Ricordate che chiedere aiuto non è simbolo di debolezza.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani dovete stare attenti perché la vostra forma inizia a risentire delle eccessive preoccupazioni. Va bene concedersi qualche coccola gastronomica ogni tanto, ma tenetevi lontani dagli abusi. Il lavoro comporta una ricca dose di stress che avete deciso di esorcizzare con attività fisica e qualche litigata con il partner: non abusate neanche di questo.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: avete coraggio da vendere e non vi spaventano le sfide che la vita vi pone davanti. Continuate per la vostra strada: il segreto del successo, per voi, è pensare solo a voi stessi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 19 ottobre 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 18 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 ottobre 2020