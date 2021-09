Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 settembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo è un momento positivo in amore per chi è single da tempo e ha voglia di rimettersi in pista. Non perdete le speranze, le cose belle accadono quando meno te l’aspetti. Sul lavoro fatevi avanti e siate intraprendenti, è il momento di ripartire alla grande.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 settembre 2021), questa Luna vi regala splendide emozioni, cercate di coglierle al volo e non farvele sfuggire. Sul piano professionale non dovete avere fretta, soprattutto se siete chiamati a prendere decisioni importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata di recupero sul piano sentimentale. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, approfittate per chiarirvi. A volte basta poco per risolvere un malinteso. Si prevede un weekend ricco di passione ed emozioni, con la Luna nel segno. Sul lavoro la giornata parte bene, soprattutto per chi ha una nuova attività.

CANCRO

Cari Cancro, in amore la fiducia nel partner è altissima, potreste metterci la mano sul fuoco. Si tratta di una bella fortuna che non capita spesso. In generale si prevede una giornata positiva, ma occhio a livello lavorativo perché alcuni progetti subiranno una frenata. Ma alla fine risolverete tutto e raccoglierete i meritati frutti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 settembre 2021), questa è una giornata nella quale fare i conti con alcune piccole discussioni in amore, anche se non dipendenti dalla vostra volontà. Sul lavoro occhio a qualche collega invidioso che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote e fermare la vostra ascesa.

VERGINE

Cari Vergine, giornata favorevole grazie alla Luna nel segno. Quest’ultima parte del mese potrà rivelarsi davvero propizia per quanto riguarda i sentimenti: chi è single potrebbe trovare l’anima gemella, mentre le coppie di lunga data possono pensare a passi in avanti importanti come il matrimonio o dei figli.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: grandi emozioni in arrivo.

