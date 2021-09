Oroscopo Paolo Fox della settimana 20-26 settembre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 settembre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 settembre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da 3 stelle su 5. Siete troppo presi dal lavoro, tanto che rischiate di trascurare il partner. Se invece state vivendo una storia clandestina o che non è ingranata come avreste sperato, forse è il caso di voltare pagina. I single devono capire cosa vogliono davvero. Sul lavoro ambiguità da chiarire.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Sono favorite le storie nate in questo periodo. Se avete già una relazione avviata, approfittate del weekend per organizzare qualcosa di speciale. La passione è alle stelle, dovete lasciarvi andare di più. I single potrebbero trovare l’anima gemella quando meno se l’aspettano. Sul lavoro Venere è in opposizione: non mancheranno i disagi. Non spendete oltre il dovuto.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Mercurio è favorevole, il Sole dal 22 sarà attivo: favoriti in particolare i sentimenti. La passione è molto alta, se avete un partner, non potrà che gioirne. Lasciatevi andare e vivete forti emozioni. Sul lavoro fate troppe cose contemporaneamente e rischiate di essere confusionari. Occhio alle spese.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore pretendete molto, e rischiate così di rimanere single a vita, perché nessuno vi va a genio. Questa Luna piena vi fa rimettere tutto in discussione e quindi potreste essere nervosi e stanchi. Sul lavoro buone opportunità per chi vuole cambiare impiego. Venere protegge chi lavora in campo artistico. Portate avanti i vostri progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 settembre 2021), quattro stelle. Anche se Venere è contraria, non avete nessuna intenzione di rinunciare all’amore o tirarvi indietro. Se avete chiuso una storia da poco, è il momento di ripartire alla grande. Sul lavoro occhio a Giove in opposizione: evitate affari rischiosi o che sembrano troppo convenienti e possono invece rivelarsi una magagna.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Con questo cielo, potete lasciarvi andare di più sul fronte sentimentale. Se avete chiuso da poco una storia, potete presto recuperare, ma attenzione perché nel weekend ci saranno nuovi ostacoli da superare. Sul lavoro ci saranno nuove occasioni: datevi da fare.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Le storie nate in questo periodo sono davvero interessanti. Portatele avanti con fiducia ed entusiasmo. Inoltre avrete erotismo e passione al massimo. Qualcuno potrebbe rivivere un ritorno di fiamma con un proprio ex. Chi è single da tempo, deve lasciarsi andare di più. Qualcosa da sistemare sul lavoro, ma presto i vostri progetti decolleranno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere vi protegge e vi permette di lasciarvi andare maggiormente in amore. Evitate di essere malinconici e di prendervela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro rimettetevi in gioco e lasciate da parte inutili polemiche. Il 2022 per il vostro segno sarà stupendo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Con Venere così luminoso, l’amore tornerà ad essere assoluto protagonista. I single potranno fare piacevoli incontri. Una giornata speciale sarà quella di venerdì. Sul lavoro Saturno vi aiuterà ad appianare eventuali litigi. Prendete meno impegni se non volete stancarvi troppo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Incontri interessanti in vista, ma voi in questo periodo non siete incentrati sull’amore. Per alcuni una storia è ormai finita, per qualcuno è appena iniziata o addirittura ricominciata. Siete molto passionali. Sul lavoro guadagnate poco e questo vi turba. Presto in arrivo grandi conferme.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Si prevede per voi una giornata di riflessione in amore. Forse non volete impegnarvi in qualcosa di serio e preferite un’avventura passeggera. Mettete un po’ da parte l’orgoglio. Attenzione alle spese, ne avete avute di eccessive. Con Saturno nel segno dovete responsabilizzarvi e contare fino a dieci prima di aprir bocca.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti. Con la Luna dalla vostra parte, nulla è precluso. Avete voglia di lasciarvi andare. Avete bisogno di maggiori certezze e garanzie, ma rischiate così di far scappare il partner. Sul lavoro potreste ricevere una bella notizia. Migliorano i rapporti con i colleghi. Non mollate.

