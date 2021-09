Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 settembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 settembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata all’insegna di qualche discussione in amore. Questo accade in particolare quando avete relazioni con persone molto diverse da voi, e quindi gli scontri sono frequenti. Sul lavoro è arrivato il momento di avanzare delle proposte e delle richieste, non avete nulla da perdere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 settembre 2021), vivrete un pomeriggio molto agitato in amore, a causa di un malinteso con il partner. Cercate di chiarirvi e di ritrovare al più presto la serenità perduta. Sul lavoro invece cercate di trovare un giusto compromesso tra ciò che vi viene imposto e quello che desiderate veramente fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata nella quale togliervi qualche sassolino dalla scarpa: se avete qualcosa da dire, fatelo senza problemi. Non avete nulla da perdere. Stelle che favoriscono i sentimenti: approfittatene se siete single da tempo. Sul lavoro se vi arrivano nuove proposte valutate con calma pro e contro, e non abbiate fretta di accettare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovete lasciarvi andare maggiormente sul piano dei sentimenti. A volte per paura forse d’innamorarvi troppo siete frenati, ma se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dichiararvi. Che avete da perdere? Sul lavoro dovete fare meno voli pindarici ed essere più concreti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 settembre 2021), in amore c’è parecchia tensione. Le discussioni con il partner sono all’ordine del giorno e questo a lungo andare rischia di logorare la coppia. Cercate di parlarvi e chiarire. Sul lavoro evitate continue polemiche, spesso di poco conto.

PESCI

Cari Pesci, in amore non ci sono parecchie novità, né in positivo né in negativo. Un periodo piatto che però non vi soddisfa particolarmente. Sul lavoro invece ci sono accordi e nuovi affari in arrivo, dovete però evitare di polemizzare con tutti. Serve sempre un po’ di diplomazia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: lasciatevi andare di più e le cose andranno alla grande.

