Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per chi è rimasto solo da troppo tempo è arrivato finalmente il momento di parlare d’amore. Le sensazioni che provate sono importanti, cercate di programmare per i prossimi giorni qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro, anche se non ci sono grandi risorse sul piano economico bisogna andare avanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 ottobre 2021), giornata favorevole per ricucire un rapporto in crisi. Dovrete avere più fiducia in voi stessi. Capitolo lavoro: non tutto va alla perfezione, ma dalla fine del mese ci sarà un forte recupero.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è contraria, dal giorno 7 potrebbero nascere delle dispute in amore: cercate di capire come fare per evitarle. Per quanto riguarda il lavoro, servirà cautela nei rapporti con Sagittario e Vergine. Possibile che un accordo sfumi.

CANCRO

Cari Cancro, Venere è favorevole: chi è rimasto deluso in amore deve guardare oltre, rifarsi una vita nuova. Lavoro? Preferite un po’ di calma e magari guadagnare meno piuttosto che vivere come nel passato in maniera molto faticosa…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 ottobre 2021), dopo un periodo difficile vissuto a settembre, il mese di ottobre vi regalerà belle sensazioni. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che quest’anno alcune questioni di lavoro vadano per le lunghe, ma non per colpa vostra.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, la Luna entra nel tuo segno: è il momento di pianificare il futuro con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, si prospetta una giornata ideale per recuperare il rapporto con il vostro socio.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: pensate al futuro con il partner. Bene il lavoro. Siete in recupero.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA