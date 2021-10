Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornate molto intense per i cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, l’ultimo periodo dell’anno è molto favorevole per incontrare nuove persone che vi proporranno offerte di lavoro di un certo rilievo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 ottobre 2021), i pretesti per litigare sono più di uno, soprattutto per chi è separato. Lavoro? Qualche impegno è stato già preso; un cambiamento di lavoro, di gruppo, è già alle porte.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una piccola battuta d’arresto nei rapporti di vecchia data. Per quanto riguarda il lavoro, per fine anno sono attese novità positive, ultimamente vi siete adagiati un po’ troppo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è favorevole, ci sarà una riconciliazione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, l’unico lato un po’ incerto è quello economico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (3 ottobre 2021), ancora qualche problema soprattutto durante la mattinata. Per quanto riguarda il lavoro, inutile che vi imponiate delle cose che poi non potete più fare…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, continueranno le polemiche anche nei prossimi giorni, la Luna non è favorevole in questo periodo. Lavoro? Per fortuna è domenica, avete bisogno di rilassarvi mentalmente, approfittane per mettere in ordine le idee e programmare la settimana.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: bene l’amore e il lavoro. Attenzione al lato economico.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA