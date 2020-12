Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani per voi arrivano giornate intense, soprattutto se non avete recuperato abbastanza energie di recente, le coppie che stanno attraversando una crisi devono essere più prudenti, da sabato le stelle però tornano positive, quindi potrebbe esserci un cambiamento interessante, cercate soltanto di non creare caos in questo weekend.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle dovete sfruttare al meglio questa domenica prima di Natale per parlare di quello che vi sta più a cuore, che sia con la famiglia, il partner, il lavoro. Soprattutto quest’ultimo aspetto occupa la vostra mente, forse siete preoccupati per questioni economiche o per cambiamenti in vista, ricordatevi però di non trascurare gli affetti, sono troppo importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani per voi sarà una giornata interessante, ottime le stelle di questa domenica, i prossimi giorni sarà un crescendo di opportunità per il vostro segno, chi ha avuto dispute di recente è meglio che guardi avanti e non ci pensi più. Avvicinatevi di più alla persona che amate, sono favoriti anche gli incontri occasionali, alcuni battono cassa.

CANCRO

Cari Cancro, in amore siete un po’ volubili e nella giornata di domani potreste riscontrare un po’ di fatica, probabilmente litigherete con qualcuno, una persona a voi cara che però non comprende il vostro punto di vista, arrivano anche discussioni sul posto di lavoro. In amore dovete imparare a lasciarvi scivolare le cose di dosso altrimenti non finirà mai.

LEONE

Cari Leone, le stelle sono importanti, ma in amore restano le perplessità anche nel weekend. Non lasciate che i problemi d’amore abbiano qualche effetto sul vostro operato professionale, in molti attendono una novità con l’arrivo dell’anno nuovo, i single vivono un periodo di transizione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna aiuta molto a recuperare il vostro benessere psicofisico, è una giornata buona per chi ha un commercio, in genere questa fine di dicembre è favorevole a tutti quelli che hanno affrontato un blocco professionale e anche sentimentale.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottime queste stelle, chi ha avuto problemi ormai li avrà già dimenticati.

