Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox questa starà una giornata con la Luna nel vostro segno, siete molto fortunati quindi usate questa come un’arma a vostro favore, nel gioco e anche nella vita reale. Nel lavoro allontanate le persone che non meritano la vostra attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna arriverà presto nel vostro segno quindi approfittate dei suoi influssi già da ora, questa giornata potrebbe sorprenderti, chi è single troverà l’occasione che fa al caso proprio, potrete conoscere gente nuova.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quelli che arrivano sono giorni molto interessanti a partire già da domani, Giove ha cambiato segno ma negli ultimi mesi dovrebbe aver portato con sé qualche buona novità e cambiamenti interessanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è facile superare la fatica di questo periodo, molte cose progettate da tempo non si sono rivelate poi corrette, ma non temete, il prossimo mese porta consiglio. Siete un po’ nervosi in questo periodo, dalla prossima settimana andrà meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, non appena possibile cercate di affrontate tutte le situazioni lasciate in sospeso, se c’è qualcosa che vi turba allora parlatene, avete bisogno di qualche giorno di riposo per calibrare le batterie. Chi ha un lavoro importante è in attesa di conferme.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata interessante soprattutto se siete a caccia d’amore e di opportunità, arrivano giornate con tante risposte ai vostri interrogativi. Per le coppie che si vogliono bene ci sarà un’importante scelta da fare.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: Giove ha cambiato segno ma ha lasciato un dolce ricordo nel vostro.

