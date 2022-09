Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna sarà favorevole per l’amore ma cercate di non fare passi falsi nelle prossime ore. Nella giornata di domani fate attenzione alle distrazioni e se potete concedetevi una pausa dal lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 settembre 2022), nel corso del fine settimana fate chiarezza in amore. Giove sarà nel segno per tutto il 2023 e sarà un bene per il lavoro. Situazione economica da rivedere. State attenti alle uscite.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete bisogno di libertà e indipendenza. Ottimo il momento astrologico per raggiungere i vostri obiettivi. Nella giornata di domani – domenica 18 settembre 2022 – ci vorrà chiarezza in amore.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso del fine settimana potrebbero nascere nuove storie d’amore intriganti. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni potrebbero avere un cambiamento di rotta importante e inatteso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 settembre 2022), finalmente la Luna non è più contraria. Non esitate a fare nuove conoscenze, specialmente nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, saranno giornate promettenti, alcuni dovranno affrontare discorsi importanti.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di domani – domenica 18 settembre 2022 – la suscettibilità raddoppia in amore. Tante cose da fare sul lavoro e la fatica si inizia a far sentire. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: finalmente la Luna non è più contraria. Non esitate a fare nuove conoscenze.