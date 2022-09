Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 settembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 settembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana di metà settembre potrete recuperare in amore, si riusciranno a trovare delle soluzioni. Per quanto riguarda il lavoro, non mancano le responsabilità sul piano professionale, probabilmente dovrete fare delle scelte particolari.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 settembre 2022), la Luna non più opposta nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi lavori possono diventare fonte di ansia, meglio agire con le persone giuste. Giornata interessante per gli incontri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore dovrete affrontare qualche tensione a causa di una Luna in opposizione. Molti saranno decisamente stressati, troppe situazioni da analizzare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore bisognerà prendere le cose con calma. State attraversando un momento di riflessione sul lavoro. Venere favorevole aiuta i progetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 settembre 2022), c’è qualcosa di buono in vista ma nella giornata di domani potrete vivere un po’ di agitazione in amore. C’è da rivedere una questione di lavoro.

PESCI

Cari Pesci, una richiesta potrebbe non essere esaudita subito. Nel fine settimana potreste dover gestire delle situazioni sentimentali complicate. Nelle prossime ore andrà a rilento l’attività pratica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: nel corso delle prossime ore potrete recuperare in amore.