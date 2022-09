Oroscopo Paolo Fox della settimana 12-18 settembre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 12 al 18 settembre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 12 al 18 settembre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, favorite nuove conoscenze: in amore potete lasciarvi andare con maggiore entusiasmo e serenità. La passione sarà assoluta protagonista. Cercate di vivere alla giornata, se avete tanti impegni e questioni in sospeso da realizzare. Saprete ottenere grandi cose. Se avete conosciuto da poco una persona avete paura di affezionarvici troppo, ma sarebbe un peccato rinunciare in partenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, i single devono darsi da fare, soprattutto da martedì. Venere infatti è dalla vostra parte e promette grandi cose. Favoriti gli incontri speciali: approfittane. Ovviamente non basta il favore delle stelle, tutto dipende da voi e dalla vostra volontà. Sul lavoro siete stanchi della solita routine e vorreste nuovi stimoli.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale,Venere ha iniziato un transito un po’ particolare: in amore siete troppo polemici e il partner, se ne avete uno, potrebbe stancarsi. Avete voglia di rimettervi in gioco e recuperare il tempo perduto. Non sprecate energie e non perdete tempo con persone inutili che vi faranno solo soffrire. Sul lavoro, Marte è dalla vostra parte: avrete tanta energia da usare al meglio.

CANCRO

Cari Cancro, Venere favorevole vi permette di rimettervi in gioco e ripartire alla grande. In amore avete voglia di conoscere nuovi spasimanti. Vivete all’avventura, senza impegno. Se c’è una persona che vi piace davvero, fatevi avanti senza troppi problemi. Sul lavoro è un periodo di grandi cambiamenti. Evitate di prendere scelte e decisioni affrettate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (12-18 settembre 2022), in amore le stelle sono favorevoli e potrete ottenere grandi cose. Chi è single saprà trovare l’anima gemella. Potete fare colpo. Lasciatevi andare alla passione. Non sentitevi vincolati. Sul lavoro sono in arrivo belle notizie: potete finalmente spiccare il volo e andare lontano. Ve lo meritate.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, Venere vi protegge e porta ottime notizie sul fronte sentimentale. Lasciatevi andare alla passione, come non vi capitava ormai da tempo. Sul lavoro c’è un po’ di stress, perché avete ripreso da poco e in fondo vorreste ancora stare in ferie. Ma è il momento di rimboccarsi le maniche e darsi da fare se non volete restare indietro.

BILANCIA

Cari Bilancia, con Venere dalla vostra parte potete andare lontano e conquistare grandi traguardi. In amore non impelagatevi in situazioni ingarbugliate, come con persone già impegnate. Meglio evitare e vivere situazioni più semplici. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro sono in arrivo cambiamenti: accettateli, altrimenti cambiate strada e tentate nuove vie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, in amore volete lasciarvi andare e vivere nuove avventure. Venere non è più contraria e questa è una buona notizia. Allontanate i problemi e lanciatevi in nuove avventure. Ritroverete sensualità. Insomma, rimettetevi in gioco. Sul lavoro avete voglia di cambiamenti. Rimboccatevi le maniche. Per ora mantenete la calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, una persona si è dimostrata diversa da come l’avevate immaginata e questo vi fa soffrire. State cercando di capire da che parte andare, ma finalmente stanno arrivando risposte importanti. Sul lavoro, Giove è dalla vostra parte e i cambiamenti sono favoriti, potete ottenere grandi cose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore potete tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo complicato. Lasciatevi andare alla passione, soprattutto se ultimamente è venuta meno nel rapporto con il partner. Il lavoro vi impegna molto e vi toglie energie importanti. Ma le soddisfazioni e le opportunità per mettervi in mostra non mancheranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avete ottime opportunità e lasciatevi andare a nuove storie. Avete un fascino inosservato, approfittatene perché potrete conquistare delle prede ambite. Sul lavoro è un periodo di grande rinnovamento. L’intuito non vi manca. Buttatevi a capofitto in nuovi progetti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, in amore non riuscite a stare fermi. Occhio ai piccoli disagi che non mancheranno. Mantenete la calma e allontanate i problemi che come al solito non mancano. Sul lavoro ci sono molte richieste, ma per ottenete grandi cose vi toccherà aspettare un po’: alla fine c’è tempo per tutto. Fatevi scivolare le cose addosso.

