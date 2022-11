Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale accuserete un po’ di stanchezza. Fate lo stretto necessario e non andate oltre, non ne vale la pena. Rimandate ai prossimi giorni le decisioni più delicate e di responsabilità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete dedicare maggiori attenzioni all’amore. Ultimamente infatti siete troppo prese da altro e non vi state concentrando a dovere. Forse sentite che il partner è distante e di conseguenza anche voi siete freddi.

Gemelli

Cari Gemelli, dovete definire meglio i contorni di un rapporto che non sta andando per il verso giusto. Attenzione però a non tenere il piede in due scarpe. Non potete tenere due relazioni contemporaneamente. Decidete da che parte stare.

Cancro



Cari Cancro, cielo ottimo per i single che possono trovare pane per i loro denti. Se avete conosciuto da poco una persona carina e che vi piace, non abbiate timore e continuate a frequentarla. Che avete da perdere? Lasciatevi andare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 novembre 2022), oggi potrebbero esserci dei ritardi che vi faranno spazientire. Ma voi andate dritti per la vostra strada. Non prendetevela troppo se le cose non vanno per il verso giusto.

Vergine

Cari Vergine, se c’è una persona che vi piace, che aspettate a farvi avanti? Ogni lasciata è persa. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Dimostrate a chi vi circonda il vostro valore.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata agitata e particolarmente tesa. La stanchezza sul lavoro si fa sentire, cerca di non riversare i malumori sul partner. Non ha nessuna colpa. Per fortuna il weekend sarà all’insegna del recupero.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo ottimo per i single. Potete togliervi belle soddisfazioni. Avrete un fascino unico e che non passerà inosservato. Non sono escluse le possibilità di fare incontri interessanti.

Sagittario

Cari Sagittario, ci sono questioni che potrebbero subire dei rallentamenti. Cercate di non perdere la pazienza e analizzate la situazione da un punto di vista diverso. Ci vuole poco a farvi perdere la ragione, ma dovreste imparare a essere più diplomatici e meno impulsivi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in amore avete trovato un equilibrio che vi mancava da tempo. Finalmente siete sereni e con il partner c’è una sintonia che mancava da tempo, specie sotto le coperte. Perché non organizzate qualcosa di piacevole durante il weekend da fare in coppia? Anche una gita fuori porta può aiutare a uscire dalla solita routine.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 novembre 2022), mettetevi alla prova anche in ambiti professionali diversi dal vostro. Favoriti i liberi professionisti, potete dimostrare il vostro valore. Le collaborazioni nate da poco hanno una marcia in più. E anche le neo coppie.

Pesci

Cari Pesci, le stelle vi portano un cielo cupo e nervoso, cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Dal 6 dicembre si cambia marcia, in arrivo progetti importanti in vista dei prossimi mesi. L’anno prossimo sarete tra i segni protagonisti.