Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale dominerà la stanchezza. Avete tanti pensieri e preoccupazioni che vi tolgono il sonno. Per fortuna avete come sempre un incrollabile ottimismo. Chi vi vuole bene saprà consolarvi e voi non perdete mai il sorriso.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo cielo risplende su di voi. Avete trovato una serenità che vi mancava da tempo. Avete però la sensazione che attorno a voi accada tutto troppo velocemente. Circondatevi di persone ottimiste e positive, ne risentirà anche il vostro umore.

Gemelli

Cari Gemelli, siete sempre carichi a mille, ma ultimamente avreste bisogno di ricaricare le pile e prendervi del tempo per voi stessi. Staccate la spina, d’altronde inizia il weekend. Il morale è un po’ giù: occhio alle scelte che prendete in questo periodo. Circondatevi di belle persone.

Cari Cancro, avete tanti progetti in ballo e la voglia di fare bene. La creatività non manca e anche i contatti utili per realizzare i vostri obiettivi. Un periodo davvero ottimo, non potete chiedere di meglio. Anche la forma fisica è al top.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 novembre 2022), quanti pensieri e responsabilità da portare avanti. Cercate di staccare la spina e non cadere nella solita routine. Concentratevi sull’amore, sugli affetti, che meritano attenzione!

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno di fare sport e rimettervi a posto fisicamente. Non si tratta solo di un fatto estetico, ma ne va della vostra salute. Mangiate meglio e il vostro fisico ringrazierà. Circondatevi di persone che vi facciano divertire e sorridere.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra vita è a dir poco frenetica. L’energia c’è, ma rischiate di sprecarla in questo modo. Insomma, rimboccatevi le maniche. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va per il verso giusto. Gli imprevisti fanno parte del gioco.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete bisogno di riposare un po’. Ricaricate le pile e trascorrete più tempo in famiglia. Le entrate sono maggiori del previsto. Potete togliervi qualche bella soddisfazione. Rimboccatevi le maniche.

Sagittario

Cari Sagittario, ottime notizie in arrivo. Potete togliervi presto belle soddisfazioni. Occhio alla dieta e agli eccessi. Ultimamente non avete più rispettato un equilibrio fisico e psicologico. Ne va non solo dell’estetica, ma della vostra salute.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, occhio alle tensioni in amore, possono esserci pesanti discussioni con il partner, magari per questioni di poco conto. Mantenete la calma e prima di prendere delle decisioni riflettete bene.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 novembre 2022), cercate di rilassarvi e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Avete tanti impegni e state compiendo sforzi non indifferenti. Chi ha dei progetti può portarli a termine con successo. Non siate frettolosi.

Pesci

Cari Pesci, lo sport può salvarvi. Avete bisogno di rimettervi fisicamente in sesto, ma anche dal punto di vista psicologico. Non potete rimanere buttati sul divano tutto il giorno davanti alla tv. Ritrovate il rapporto con gli amici e il piacere di stare insieme.