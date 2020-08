Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 agosto 2020:

Ariete

Sarà una giornata di passione, ma potenzialmente anche di litigi, con gelosie e sospetti che potrebbero rovinarvi il Ferragosto. Evitate le sceneggiate. Buone notizie sul lavoro.

Toro

L’oroscopo di Branko per voi Ariete prevede una giornata positiva, protetta dalla Luna. Passerete un Ferragosto sereno, e per le coppie non mancheranno momenti romantici. Possibili nuovi incontri per i single.

Gemelli

Sarà un Ferragosto particolare e soprattutto all’insegna del cibo: vi riscoprirete golosi e godrete al meglio le occasioni di convivialità che si presenteranno. In serata potrebbero esserci nuovi interessanti incontri.

Cancro

Oggi avete Venere nel vostro segno, il che rende la giornata particolarmente propizia soprattutto per quanto riguarda i nuovi incontri sentimentali. Vivrete comunque dei momenti intensi.

Leone

Sarà una giornata intensa in cui vi riscoprirete particolarmente altruisti. Occhio alla tentazione, per i single, di ripensare a vecchi amori del passato. Sul lavoro sono in arrivo buone notizie, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Vergine

Le coppie vivranno un Ferragosto sereno, all’insegna di progetti per il futuro. Cresce nei single la voglia di trovare qualcuno, ma non dovete avere fretta. Sul lavoro sono in arrivo nuove responsabilità, ma saprete gestirle.

Bilancia

Ferragosto magico per questo segno. In amore buone notizie, e soprattutto i single potranno andare incontro a piacevoli sorprese. Sul lavoro è invece il momento di rallentare e di godersi una meritata pausa.

Scorpione

Oggi vi concentrerete sulla qualità delle cose. In amore dovete stare attenti a un eccesso di passione: fate attenzione a ciò che è essenziale, senza disperdere energie. Sul lavoro evitate gli scontri: è il momento di appianare le divergenze.

Sagittario

Giornata abbastanza neutrale, senza particolari alti né bassi. Per i single, però, sarà difficile passare inosservati: attirerete l’attenzione altrui. Le coppie devono stare attente ai particolari ed evitare litigi inutili. Sul lavoro occhio agli eccessi di nervosismo.

Capricorno

Ferragosto all’insegna di alti e bassi. I single potrebbero avere la tentazione di ripensare a una vecchia fiamma, le coppie vivono alcuni sbalzi d’umore che a volte minano la serenità. Sul lavoro, a volte peccate troppo di concentrazione.

Acquario



Potrebbe essere una giornata non semplice, per questo dovete prendere le giuste contromisure. In amore il passato riaffiora e c’è chi è tentato di provare a riavvicinarsi a un vecchio partner. La nostalgia prevale sulla progettualità. Sul lavoro è un periodo all’insegna dell’incertezza.

Pesci

Sarà una giornata impegnativa. Andrà meglio ai single che alle coppie: per i primi ci sarà la possibilità di fare nuovi incontri, mentre le seconde sconteranno qualche tensione. Meglio però sul lavoro, dove c’è la possibilità di fare progetti per il futuro.

