Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi, 30 novembre, avrete una marcia in più! Se avete un accordo in sospeso non tergiversate ma cercate di chiudere la trattativa prima del fine settimana.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello questo cielo per l’amore. Dopo un periodo teso, potrete finalmente tornare ad emozionarvi! Magari dietro un’amicizia c’è dell’altro…

Gemelli

Cari Gemelli, sul lavoro non è il momento di fare passi azzardati. Se c’è qualcosa che non va, parlatene senza dare adito ad inutili polemiche. Praticità.

Cancro



Cari Cancro, quelle di oggi – 30 novembre 2022 – sono stelle un po’ agitate, qualche tensione in famiglia potrebbe minare la vostra tranquillità. Non agitate le acque ma mostratevi comprensivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 novembre 2022), la stanchezza si farà sentire, ultimamente a lavoro avete tante cosa da fare e la sera arrivate a casa stanchi. Cercate però di non riversare i vostri malumori sul partner.

Vergine

Cari Vergine, stelle interessanti per coloro che desiderano mettersi in gioco. Se avete tra le mani un nuovo progetto, questo è il momento di realizzarlo! Coraggio!

Bilancia

Cari Bilancia, bello questo cielo per chi desidera riscoprire delle emozioni autentiche. Se vi interessa una persona, non esitate: fatevi avanti con coraggio. Cosa avete da perdere?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata va a rallentatore, non spazientitevi dunque se qualcosa non va come desiderate. Recupero previsto già domani.

Sagittario

Cari Sagittario, il vostro è un cielo che invita alla prudenza, cercate di non alimentare sterili polemiche sul lavoro e contate sempre fino a dieci prima di esporvi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le coppie che si vogliono bene hanno finalmente ritrovato maggiore serenità! Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di prendere decisioni affrettate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 novembre 2022), se avete un progetto in stand by, è giunto il momento di concretizzarlo! L’unico neo è rappresentato dalle finanze, attenzione alle spese. Moderatevi.

Pesci

Cari Pesci, dovete portare ancora un po’ di pazienza, dal 6 dicembre in poi le cose andranno meglio. Molto meglio. Se siete single, cosa aspettate a guardarvi intorno?