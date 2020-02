Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, questo febbraio vi regala forti emozioni, sia in amore che sul lavoro. Emozioni legate al nuovo, alle novità positive e ai progressi che state compiendo per quanto riguarda la vostra carriera. Se avete coltivato, a livello personale, un rapporto profondo, è giusto il momento di ufficializzarlo.

Toro

Cari Toro, è un periodo bellissimo per l’amore. Se volete fare una proposta molto seria al vostro partner è il momento giusto, andiamo verso la bella stagione e per voi sarà piena di romanticismo. Anche se siete cuori solitari ci saranno belle occasioni. Sul lavoro cercate di stupire i vostri colleghi con un cambio di atteggiamento.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko vede qualche turbolenza in arrivo, soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Se siete insoddisfatti non pensate di non poter cambiare percorso, non pensate di non poter trovare la felicità altrove. E se cambiare tutto vi sembra una follia, allora cercate dei nuovi stimoli e vedete come procede.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko oggi dovreste cercare di non farvi condizionare da alcune vostre paure. Avete messo in cantiere un nuovo progetto e state trovando qualche difficoltà nel metterlo in pratica, ma il bello sta proprio qui: vedere in che modo le vostre capacità vi porteranno ad aggirare questi ostacoli, ad abbatterli e superarli.

Leone

Cari Leone, ci saranno diversi cambiamenti nei prossimi mesi, cambiamenti sia positivi che negativi, ma che comunque scardineranno alcune vostre vecchie abitudini. La fortuna, comunque, per le nuove imprese non vi mancherà. Se siete dei cuori solitari potreste imbarcarvi in qualche emozionante avventura. Vergine Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovete essere più flessibili e meno rancorosi quando ricevete una critica. Non potete pensare di essere sempre quella persona che le critiche le fa agli altri, ma che le riceve anche. Anzi, in effetti, dovreste cercare di esercitarvi molto di più nella sacra arte della messa in discussione di voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro vi si richiede un impegno importante, soprattutto a fronte delle nuove responsabilità che vi sono state assegnate. Non pensate di essere arrivati al massimo della vostra soddisfazione personale, perché il cammino per la felicità professionale è ancora lungo e impervio. Ma ne varrà la pena.

Scorpione

Cari Scorpione, siete un segno con una forte intuitività. E siete sempre pronti a mettere passione in tutto quello che fate. Se siete impegnati un rapporto di lungo corso dovete affrontare alcune problematiche con il dialogo e con tanto impegno, mentre i cuori solitari devono prendersi una pausa da tutto e pensare solo a loro stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, qualche problema in famiglia e con i figli, ma niente di irrisolvibile. Qualche difficoltà anche a livello economico, ma le vostre tasche si rimpingueranno presto, visto che siete in attesa del pagamento di alcuni lavori che vi hanno fruttato molto. Cercate solo di avere tanta pazienza.

Capricorno

Cari Capricorno, non è un buon momento per far partire dei nuovi progetti, ma è il momento giusto per invece mettere in cantiere qualche bella idea. Prendetevi un po’ di tempo per mettere a frutto tutto il vostro genio senza pensare a niente di concreto, senza immaginare a quanto sarà difficile rendere vero un sogno. Sognate e basta, per una volta.

Acquario

Cari Acquario, c’è un po’ di impazienza, ma d’altronde qualcuno si sta impegnando davvero tanto per farvi uscire fuori dai gangheri. Cercate di mantenere la calma e di proseguire dritti per la vostra strada, è importante non perdere la concentrazione in questo periodo di cambiamenti professionali.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete particolarmente fantasiosi e creativi e vorrete mettere a frutto questo vostro rinnovato estro. Se la mente si era fermata per qualche tempo, ora vi siete finalmente sbloccati e le vostre idee vogliono irrompere come un fiume in piena. Finalmente.

