Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 ottobre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, è arrivato il momento di fare un’analisi della vostra vita lavorativa. Siete sicuri che quanto sta accadendo vi renda felici? Anche a livello sentimentale sarebbe bene fermarsi e fare un bilancio. Siete soddisfatti? Altrimenti c’è sempre tempo per apportare dei cambiamenti, piccoli o grandi che siano. Ritagliatevi un po’ di tempo per rilassarvi.

Toro

Cari Toro, siete combattuti e giù di morale. Avete delle certezze e dei punti fermi, ma al tempo stesso vorreste cambiare aria e ottenere qualcosa di più. Non c’è bisogno necessariamente di stravolgere la vostra vita, ma anche dei piccoli cambiamenti e un pizzico di rischio daranno maggior brio alle giornate. Osate!

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, siete nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko pieni di carisma e voglia di far bene. Riuscirete così facilmente a convincere le persone che vi circondano e ottenere ciò che volete. Approfittatene soprattutto se avete dei progetti lavorativi da farvi approvare. A livello sentimentale potrebbero esserci tensioni a causa di qualche capriccio del partner. Siate comprensivi.

Cancro

Cancro, oggi siete davvero positivi e pieni di vitalità. Una giornata decisamente migliore rispetto a quella di ieri, perché finalmente le cose sembrano girare per il verso giusto. Approfittatene per risolvere questioni lavorative lasciate da tempo in sospeso. Fatevi aiutare da amici e colleghi. Non trascurate la dieta e la cura del corpo.

Leone

Leone, ci sono questioni di cuore in sospeso che vi rendono parecchio confusi. Vorreste che il partner fosse più presente e vi desse maggiori attenzioni, ma non è sempre possibile. Ottime prospettive per i single, che potrebbero incontrare qualcuno di speciale, magari chattando sui social. In ogni caso meglio partire con poche aspettative se non volete scottarvi.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko avrete presto ottime opportunità da cogliere al volo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. I sogni in fondo spesso si realizzano. D’altronde Venere nel segno vi spinge a osare, soprattutto se c’è una persona che vi piace. Se riuscirete a realizzare i vostri sogni vedrete che vi sentirete meglio.

Bilancia

Amici della Bilancia, avete tanti sogni e come si dice sognare non costa nulla ed è lecito. Il problema è far sì che questi sogni prima o poi si realizzino. Non siate troppo altezzosi se non volete apparire indisponenti agli occhi di chi vi circonda. In generale siete sexy e con un fascino fuori dal comune, per cui sarà facile convincere chi vi circonda e far cadere chi vi piace ai vostri piedi.

Scorpione

Cari Scorpione, dopo una serie di tensioni e conflitti specie nei rapporti con il partner, adesso è il momento di ritrovare serenità e pace. Siete molto più romantici, tanto che quando parlate della vostra metà vi brillano gli occhi. Sono giornate in cui pensate spesso al passato: evitate rimpianti, ormai quel che è fatto è fatto. Pensate se mai al futuro e a come realizzare i vostri sogni.

Sagittario

Amici del Sagittario, giornata secondo l’oroscopo di Branko molto positiva per il vostro segno, grazie ad un quadro astrale invidiabile. Approfittatene. Ottime opportunità per i single, che potranno fare piacevoli incontri. Per chi invece vive una relazione stabile sono possibili litigi e tensioni con il partner, ma alla fine saranno costruttivi e rafforzeranno la coppia, chiarendo punti importanti. Sul lavoro volete cambiare aria e specializzarvi in qualcosa.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata importante durante la quale dovrete prendere decisioni importanti. I single dovranno decidere chi frequentare e su chi puntare. Valutate bene perché poi tornare indietro sui vostri passi non sarà facile. Le coppie dovranno scendere a compromessi con il partner: d’altronde non potete pensare di averla sempre vinta. Sul lavoro un vostro progetto subisce un brusco rallentamento.

Acquario

Amici dell’Acquario, giornata all’insegna della creatività. I single dovranno affrontare qualche imprevisto: non è forse il momento adatto per rimettersi in pista. Per le coppie invece si prevedono ottime occasioni per stare insieme al partner e costruire qualcosa di speciale. Sul lavoro i problemi non mancano. Mantenete la calma.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi si prevede giornata ricca di emozioni. Per i single è arrivato il momento di lanciarsi in nuove avventure. Buone notizie per le coppie di lunga data: è il momento di costruire qualcosa di speciale con il partner. Organizzate magari un viaggio insieme per rendere ancor più solida la coppia. Sul lavoro prendetevi un po’ di tempo per voi stessi e per rilassarvi.

