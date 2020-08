Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, grande cautela, soprattutto in amore. Cercate di frenare e limitare il nervosismo e l’ansia che vi caratterizza in questi giorni, altrimenti rischiate di rovinare rapporti importanti, sia a livello sentimentale che familiare. Siate prudenti e mantenete la calma.

TORO

Cari Toro, giornata vivace e ricca di incontri. Siete sempre iperattivi, per cui questo martedì farà al caso vostro. Potreste conoscere nuove persone, sia per una storia che a livello di amicizia. Dovete solo imparare a mettervi maggiormente in gioco e perdere un po’ i freni inibitori.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata un po’ noiosa e sottotono. Diversi pensieri vi girano per la testa e vi tolgono serenità. Ormai l’estate volge al termine e le vostre ferie sono finite da giorni, per cui è il momento di rimboccarsi le maniche in vista della ripresa autunnale. La solita routine già comincia a pesarvi.

Cancro

Cari Cancro, una giornata in cui sarete particolarmente creativi, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, soprattutto in ambito lavorativo. Avete anche la Luna positiva: che volete di più? In amore se la storia che state vivendo vi appare un po’ spenta, fate di tutto per rianimarla. Se invece pensate sia ormai giunta al capolinea, voltate pagina.

Leone

Cari Leone, secondo Branko questa giornata sarà molto produttiva e proficua, grazie ad un quadro astrale davvero positivo. Approfittatene per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Potreste ricevere nuove offerte di lavoro: valutatele con attenzione e se ne vale davvero la pena, accettate senza esitazione. In amore dovete avere più fiducia nel partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, preparatevi a vivere una giornata all’insegna dell’amore e della stima nei confronti del partner. Il peggio è passato, per cui dopo qualche litigio e incomprensione potete chiarirvi e far tornare il sereno. Chi è single, invece, potrebbe fare nuovi piacevoli incontri. Sul lavoro tutto procede secondo i vostri piani: avete tanta energia e voglia di far bene.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko le difficoltà non mancano nella giornata di oggi, 25 agosto 2020. Non tutto va per il meglio o secondo i vostri piani, e questo vi toglie serenità e il sonno la notte. Abbiate pazienza, perché le cose si aggiusteranno presto. Chi è single vivrà una fase di stallo fino alla fine dell’estate, mentre le coppie stabili dovranno iniziare a trovare certezze e punti fissi nella relazione. Sul lavoro i problemi non mancano.

Scorpione

Cari Scorpione, siete pieni di energia e voglia di fare. Dopo un periodo negativo e il conseguente sconforto, adesso rialzate la testa e ritrovate entusiasmo. I single sono ancora alla ricerca dell’anima gemella, ma presto arriveranno belle soddisfazioni. Se invece avete una relazione stabile, impegnatevi a costruire insieme il futuro con il vostro partner. Buone occasioni sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata in cui avrete tanta creatività e voglia di fare, da impiegare sopratutto sul lavoro. In amore i single vengono da un periodo complesso e poco fortunato, ma adesso è il momento di rialzare la testa e ritrovare entusiasmo. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza troppe paranoie. Sul lavoro ottime idee da presentare ai superiori: verranno apprezzate.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di Branko vi vede carichi di energia e voglia di fare, sia sul lavoro che nella vita privata. I single considerano che è il momento di rimettersi in pista per trovare di nuovo l’anima gemella. Grandi novità e cambiamenti per le coppie di lunga data, ma insieme affronterete tutto. Sul lavoro date il massimo e non accontentatevi.

Acquario

Cari Acquario, venite da un periodo di lungo stress. Avete tanto faticato per realizzare i vostri obiettivi e in gran parte ci siete riusciti, ma adesso è giusto che vi prendiate un po’ di tempo per voi stessi. Qualche perplessità per i single: forse non è il momento migliore per rimettersi in pista. Se vivete un periodo di forte stress, attenzione a non riversarlo sul partner.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete fare attenzione perché sarà una giornata davvero difficile e complicata per il vostro segno. Chi è single potrebbe essere un po’ sottotono, perché non è riuscito a sfruttare l’estate per fare nuove conquiste. Altri, specie chi ha una relazione stabile, potrebbe essere spiazzato dal ritorno alla solita routine: le vacanze ormai sono finite. Per questo il rientro sul posto di lavoro potrebbe essere traumatico.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 agosto 2020