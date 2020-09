Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, in questa fase il consiglio delle stelle è quello di dedicarvi totalmente al lavoro. Rasserenatevi e mettete da parte le ansie, impegnandovi anche ad aumentare i vostri guadagni. Non trascurate poi la cura del corpo. Sole e Mercurio in Vergine, d’altronde, sono garanzia di successo. Se avete avviato un nuovo progetto, vedrete che tutto andrà per il meglio, ma affidatevi ai consigli di chi ne sa più di voi.

Toro

Cari Toro, in questa giornata avete le stelle dalla vostra parte. Un ottimo quadro astrale che non può che accompagnarvi e regalarvi grandi gioie. Che volete di più? Sole nella Vergine, sottolinea l’astrologo istriano, è splendido e vi regalerà grandi gioie. Dopo tanti sacrifici, soprattutto in campo lavorativo, è il momento di raccogliere i frutti. In amore ottime prospettive per i single in cerca dell’anima gemella.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole nel segno della Vergine vi guida come un faro. Fidatevi quindi del vostro istinto e non rimarrete delusi. Questo però è anche il momento di riprendere le fila della vostra vita e capire da che parte state andando. L’estate è finita per cui dovete ripartire e rimboccarvi le maniche, specie dal punto di vista lavorativo.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko vivrete una giornata positiva e ricca di ottime opportunità, grazie al Sole nella Vergine. Approfittatene per ritrovare serenità: se avete avuto dei litigi o dei risentimenti nei confronti di chi vi circonda, fate la pace e metteteci una pezza sopra. Non ne vale la pena. Questo vale in particolare per i rapporti di coppia.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko dovete ritrovare serenità e dialogo con un componente della vostra famiglia. Se ci sono stati litigi e discussioni, mettete da parte l’astio e chiaritevi. Una buona idea può essere quella di fare un viaggio: anche se l’estate è finita, avete ancora bisogno di relax e vacanze. Attenzione a qualche possibile problema a livello di proprietà o per un acquisto che avete in sospeso.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, se siete sotto esame o dovete affrontare un concorso, è il momento di mettersi seriamente a studiare. Non ne potete più di vivere sotto stress e cercate una svolta alla vostra carriera. Possibili litigi con il partner: una parola di troppo o un commento fuori posto potrebbero farvi perdere la pazienza. Cercate di mantenere la calma e recuperare.

Bilancia

Cari Bilancia, vi è stato affidato un compito molto delicato e ora dovrete fare di tutto per portarlo a termine. Ce la farete, dimostrando a tutti, colleghi e superiori, le vostre grandi capacità. Inoltre tutto ciò porterà maggiori guadagni, e questo non può che farvi star bene. Non trascurate poi la cura del corpo e del fisico, allenatevi e fate una dieta salutare.

Scorpione

Cari Scorpione, in famiglia dovete maggiormente suddividere gli impegni familiari e le faccende domestiche. Non può fare tutto solo una persona. In questo periodo siete particolarmente impegnati dal punto di vista lavorativo, e questo potrebbe tenervi per lungo tempo lontani da casa. Se volete fare un affare, come vendere o comprare una casa, cercate un’occasione.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avete molte attese e questioni ancora in bilico. Chi è single in particolare è in cerca dell’anima gemella, ma non temete perché arriverà quando meno ve l’aspettate. Chi invece vive una relazione stabile capirà che anche le differenze con il partner sono un valore aggiunto e una ricchezza: non potete sperare di trovare la vostra copia conforme. Sul lavoro avete lasciato qualche compito in sospeso, cerca di portarlo a termine.

Capricorno

Cari Capricorno, si prevede una giornata impegnativa e frizzante. Di certo non vi annoierete. Se siete single e avete molti pretendenti, dovete darvi delle priorità ed allontanare le persone che non vi interessano, anche per non illuderle. Un po’ di gelosia nei confronti del partner, per chi vive una relazione stabile, può fare bene. Nulla è scontato. Sul lavoro le vostre competenze e conoscenze faranno la differenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero impegnativa per il vostro segno. Le cose da fare non mancano, e voi dovrete dare il massimo per portarle a termine. Sul lavoro dovete rispettare chi è più anziano o un superiore, potreste in ogni caso trarne insegnamenti preziosi. Buone energie per portare avanti i vostri progetti.

Pesci

Cari Pesci, avete tanta voglia di fare in questo martedì, anche se le giornate non sono di 48 ore, per cui dovrete darvi delle priorità. I single sono pronti a tornare in pista e darsi da fare. Le coppie stabili cercano qualcosa di nuovo per non cadere nella monotonia della routine: parlatene con il partner. Sul lavoro, se vi arrivano nuove proposte, valutatele con coscienza e calma.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 22 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 22 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 22 settembre 2020