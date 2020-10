Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 26 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna si congiunge a Nettuno in Pesci ed è un transito che interessa tutti perché collegato alla salute. Nel vostro caso però risveglia anche antichi ricordi e crea qualche problema allo stomaco, sarà la tensione. Cercate di stare più attenti, in settimana l’influenza di Mercurio e Venere in Bilancia opposti a Marte potrebbe creare qualche problema con le collaborazioni.

Toro

Cari Toro, potreste fare interessanti incontri in questa settimana, nuove relazioni sociali non potranno che farvi bene, anche l’amore è in crescendo insieme a questa Luna che sarà nel pieno delle sue forze il 31 nel vostro segno. Questa mattina è in Pesci, stimola la forza dei ricordi che riportano a galla una persona e un periodo bello della vostra vita, potreste anche commuovervi solo al pensiero. Cercate di essere più empatici e di capire anche i problemi degli altri. In amore basta un niente per farvi innamorare.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko dovete allontanare immediatamente i pensieri negativi, perché è effetto della Luna nel mistico mare dei Pesci che farà di tutto per spingervi verso la direzione sbagliata. Cercate di allontanare la negatività che vi circonda soprattutto in campo professionale, non potete compromettere il buon andamento degli affari. Venere tornerà nel punto più alto del vostro cielo.

Cancro

Cari Cancro, Saturno non vi risparmia secondo Branko e annuncia cambiamenti nella vita personale che possono toccare famiglia e collaborazioni. Mercurio e Venere da mercoledì si spostano in Bilancia, quindi prestate attenzione alla salute, non si scherza. Oggi e domani la Luna in Pesci porta occasioni di guadagno, datevi da fare. In amore potrebbero esserci dei contrasti, evitate capricci.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Branko torna positiva la Luna in Pesci, mantenete un atteggiamento molto cauto perché ottobre si conclude con plenilunio in Toro. Tra mercoledì e giovedì arriva un cambiamento astrale molto favorevole, Mercurio e Venere insieme in Bilancia rappresentano transiti positivi arrivati al momento giusto per aiutarvi con le vostre finanze. Marte sa che non cercate la lotta, ma se si presenta non vi tirate certo indietro.

Vergine

Cari Vergine, una breve pausa è necessaria in questo periodo secondo Branko, la Luna da due giorni è in Pesci ed è come se fosse in carcere, voi non vi sentite liberi di fare le cose come volete, in questo periodo non riuscite ad essere spensierati. Nessuno può in realtà.

Bilancia

Cari Bilancia, date sempre il vostro 1000 quando vi impegnate in un progetto, partite già dalla consapevolezza che siete in grado di dare molto di più di quel che date già. Importante prendere ciò che vi spetta, non solo economicamente, ma anche in famiglia dove accusate un po’ di malumore, non è facile mettere tutti d’accordo sullo stesso piano. Venere e Mercurio vi aiuteranno.

Scorpione

Cari Scorpione, le forze cosmiche più importanti sono in azione proprio nel vostro segno secondo l’oroscopo di oggi di Branko, solo Urano e a volte la Luna vanno contro, ma in questi primi due giorni della settimana potrete tirare un sospiro di sollievo, la Luna in Pesci assume per voi sfumature d’amore, famiglia. Saturno invece scrive una pagina importante del vostro diario, l’amore farà tutto di voi.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko c’è una bella sorpresa in arrivo questa settimana per voi. Venere arriva mercoledì in Bilancia così come Mercurio e voi potrete prendere due piccioni con una fava. Non fidatevi di questa Luna però che vaga in Pesci come una sonnambula che non sa da chi andare né perché. Siete un po’ confusi in questo periodo.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko quelli che arrivano sono due giorni perfetti per sistemare le questioni di lavoro e chiarire affari e collaborazioni, se l’ambiente professionale non funziona più come vorreste, scappate. Saturno continua a mettervi alla prova, lo capirete meglio mercoledì con l’ingresso di Venere e Mercurio in quadratura. Oggi e domani la Luna in Pesci crea facilitazioni molto utili.

Acquario

Cari Acquario, c’è sempre qualche problema quando si ha a che fare con il segno dello Scorpione, per fortuna arrivano schiarite improvvise anche nel cielo più nuvoloso che vi tireranno fuori dai guai. Questa Luna in Pesci oggi pesca nel mare delle opportunità e mercoledì sarà battagliera accanto a Marte in Ariete.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko le grandi emozioni della vita sono in arrivo, la Luna meravigliosa nel vostro segno vi accompagna verso un sabato trionfale. Mercurio mercoledì arriva in Bilancia e si congiunge a Venere, che esce dall’opposizione e nasce così una situazione astrale senza ostacoli.

