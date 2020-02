Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, siete spinti a lottare per quello che volete, sul lavoro e in amore, ma c’è qualcosa che fa resistenza. Questo qualcosa potrebbe essere in primis la vostra insicurezza, una eccessiva prudenza dovuta a esperienze negative e bruciature. Non pensate al passato, imparate dai vostri errori ma cercate di camminare dritto lungo il vostro percorso.

Toro

Cari Toro, siete molto ambiziosi, e per questo dovete ringraziare Urano e Saturno, due pianeti che vi spingono ad andare oltre voi stessi, a superare alcuni limiti per diventare persone più adulte, più forti, più decise. È giusto, d’altronde, far vedere chi siete agli altri, che siano i colleghi di lavoro o il partner.

Gemelli

Cari Gemelli, è una bella giornata, molto emotiva se vogliamo. Vivrete all’insegna delle emozioni, vi saprete far stupire da piccole cose e piccoli gesti, saprete apprezzare un po’ di più quelli degli altri. Non fatevi abbattere dalla cattiveria di qualcuno, ma curatela con la vostra gentilezza.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko oggi siete particolarmente prudenti. Non riuscirete a vivere nel rischio, ma vedrete pericoli spuntare ad ogni angolo, il che spingerà gli altri a criticarvi per il vostro atteggiamento un po’ pauroso e remissivo. Lasciateli parlare, oggi vi sentite così e probabilmente c’è un motivo ben preciso. Non forzatevi di essere chi non siete o di comportarvi come non vi comportereste.

Leone

Cari Leone, vi siete rifocillati in questo fine settimana e ora siete pronti a vivere una giornata lavorativa ricca e piena. Vorrete mettervi alla prova e lo farete al meglio, visto che le stelle vi vedono davvero in ottima forma, illuminati dalla luce del successo e dell’entusiasmo positivo, quello che fa raggiungere traguardi. Vergine Cari Vergine, siete persone molto abitudinarie, a cui piace farsi cullare dalle proprie certezze, procedere con un giusto andamento lungo una strada giù vista e di cui conoscete ogni angolo, ogni centimetro di asfalto. Se qualcuno disturba questo vostro percorso siete capaci di tutto, di rimettervici con la forza, ma forse dovreste essere più flessibili ai cambiamenti.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi più che mai il vostro animo estroso, artistico, è al top. Vi sentite ispirati, che riuscite ad arrivare all’essenza di qualcosa, a raggiungere l’io più intimo di qualcuno e a rappresentarlo in tutta la sua bellezza. Quando passate periodi in cui vi sentite annoiati, peraltro, questa vostra vena artistica si gonfia di sangue che sembra ribollire.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari Scorpione, amarvi non è mai cosa semplice. Avere a che fare con delle personalità complesse come voi, in effetti, è tra le cose più difficile che ci sono. Chi si vuole avvicinare deve armarsi di santa pazienza e non pensare che conquistare il vostro cuore sia un gioco da ragazzi, ma tutt’altro. Non rendetelo, però, ancora più difficile del solito.

Sagittario

Cari Sagittario, non avete voglia di compiere grandi imprese oggi, ma di fare il vostro e vedere dove arrivate. State solo riprendendo un po’ di fiato in fondo, poi il vostro andamento si velocizzerà pian piano finché la resistenza si allungherà fino a permettervi sforzi più grandi, più audaci e soddisfacenti.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 25 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 25 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 24 febbraio 2020

Capricorno

Cari Capricorno, avete bisogno di crescita, di evoluzione, perché vi sentite impantanati in una certa stasi in quest’ultimo periodo. Avrete la possibilità di raccogliere diversi traguardi, ma dovete spingervi un po’ di più oltre le vostre possibilità. Siate fiduciosi in voi stessi, pensate di poter scalare qualsiasi vetta.

Acquario

Cari Acquario, a volte siete rigidi come il ferro, a volte leggeri coma una piuma. A volte sapete credere nel prossimo, a volte vi piace pensare che voi stessi siete le uniche persone a cui credere davvero. Forse dovreste trovare una via di mezzo tra queste due strade, e imparare ad arricchirvi dei benefici dell’amore.

Pesci

Cari Pesci, una discussione con una persona, che pensavate di aver sepolto per sempre, è tornata a turbare le vostre giornate. Se questa persona è il partner e il problema è di grave entità, se è tornato vuole dire che non se ne era mai andato davvero. E significa che, questa volta, dovete affrontarlo in modo molto più approfondito di come avete fatto finora.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO