Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi – lunedì 14 novembre 2022 – sarà una giornata che vi vedrà con una marcia in più! Se dovete parlare con un capo, no esitate. Coraggio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bello questo cielo per l’amore! Sicuri che dietro un’amicizia non ci sia in realtà qualcosa di diverso? Pensateci bene.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo interessante per i nuovi progetti. Durante la giornata di oggi avrete delle buone intuizioni, fatele valere!

Cancro



Cari Cancro, cercate di non alimentare inutili polemiche in famiglia, ultimamente siete piuttosto nervosi. Perché aprire un litigio proprio ora? A che pro?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 novembre 2022), giornata interessante per siglare un accordo ma attenzione a qualche uscita di troppo che potrebbe innservosire voi e chi vi sta intorno.

Vergine

Cari Vergine, se siete single guardatevi attorno, questa giornata di metà novembre potrebbe regalarvi delle autentiche emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, cielo interessante per coloro che vogliono sperimentare e mettersi in gioco, una vostra richiesta nel corso della giornata di oggi – 14 novembre – potrebbe essere finalmente esaudita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, stelle intriganti per l’amore, cercate di lasciarvi andare e mettete una pietra sopra alle storie passate.

Sagittario

Cari Sagittario, sono in via di definizione i dettagli di un accordo, di una trattativa ma mettete tutto nero su bianco. Soprattutto quali sono le vostre necessità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, stelle interessanti per l’amore, i single del segno potrebbero fare la conoscenza di una persona davvero carina che, chissà, potrebbe rivelarsi importante in futuro…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 novembre 2022), se ultimamente con il partner ci sono stati dei dissidi, durante la giornata si potrà recuperare.

Pesci

Cari Pesci, via libera ai sentimenti, se siete soli perché non vi guardate attorno? Potreste rimanere piacevolmente sorpresi…